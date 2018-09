Foto dai primi giorni del Toronto Film Festival

Foto e ringraziamenti di Beyoncé per un compleanno monumentale - dai figli al tour - davanti ad una torta in Sardegna : In vacanza a La Maddalena in Sardegna per celebrare il suo 37° compleanno insieme a Jay-Z, Beyoncé ha voluto rilasciare un commento pubblico manifestando tutta la sua gratitudine per quanto ottenuto nell'ultimo anno, dai successi sul palco alle realizzazioni personali come moglie e madre. Dopo aver dato alla luce i gemelli Rumi e Sir, aver pubblicato un album congiunto col marito ed essere tornata in tour mondiale passando anche dall'Italia ...