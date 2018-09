Fmi revoca patente a Fenati

Fenati - il caso è chiuso - la Fmi non perdona : “revocata la licenza sportiva!” : Giustizia sportiva FMI: sospensione di ogni attività sportiva e federale nei confronti di Romano Fenati e avvio di un procedimento disciplinare In data 11 settembre 2018, il Tribunale Federale della FMI si è riunito per esaminare la richiesta di misure cautelari nei confronti di Romano Fenati presentata dal Procuratore Federale Antonio De Girolamo. A carico di Romano Fenati (vice presidente del Moto Club Accademia ...