Fino al 4 ottobre con un Samsung Galaxy Note 9 Italia in regalo una MicroSD

Serie A - anticipi e posticipi Fino alla 16ª giornata : Juve-Inter di venerdì - derby di Milano il 21 ottobre alle 20.30 : Radja Nainggolan, 30 anni, centrocampista dell'Inter. Getty Images Il campionato ripartirà dopo la sosta con tre anticipi del sabato: Inter-Parma alle 15, Napoli-Fiorentina alle 18 e Frosinone-...

TIM Party proroga Fino al 6 ottobre gli sconti per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 : TIM ha deciso di prorogare fino al 6 ottobre 2018 gli sconti di TIM Party per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo TIM Party proroga fino al 6 ottobre gli sconti per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 proviene da TuttoAndroid.

La mostra “Dreamers. 1968 : come eravamo - come saremo” prorogata Fino al 7 ottobre : Prosegue per oltre un mese l’esposizione con immagini e video dedicata al 50° anniversario del 1968, a cura di AGI Agenzia Italia, da un’idea di Riccardo Luna Ancora un mese di tempo per rivivere uno degli anni più importanti della storia d’Italia attraverso un percorso fotografico e multimediale. Dopo il successo di questi mesi, l’esposizione Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo, voluta da Agi Agenzia Italia in occasione del 50° ...

Senso unico alternato Fino a metà ottobre per i lavori sulla statale 21 tra Roccasparvera e Argentera : Per consentire il completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione, lungo la statale 21 del colle della Maddalena resterà istituito il Senso unico alternato regolato da semaforo o movieri ...

Passione Volante al Museo Nicolis Fino al 31 ottobre : Passione Volante è la mostra organizzata dal Museo Nicolis, inaugurata il 4 luglio, e dedicata all’eccellenza della “guida”, alla scoperta dell’unica e inedita collezione di volanti F1 raccolti dal fotografo Daniele Amaduzzi nell’arco di oltre 20 anni e ora nel patrimonio dello splendido Museo di Villafranca di Verona, nato dalla Passione dell’industriale e collezionista Luciano […] L'articolo Passione Volante al Museo Nicolis fino ...

Previsioni Meteo Europa - c’è il rischio di un’incredibile anomalia di super caldo Fino ad ottobre [DETTAGLI] : Giugno e luglio hanno portato un’estate molto calda in molti Paesi europei, con temperature di oltre 30°C persino in Scandinavia e nel Regno Unito. E dopo settimane di caldo rovente che ha provocato incendi e carenze idriche, l’Europa potrebbe ritrovarsi con temperature superiori alla media anche in autunno, dal momento che gli esperti prevedono che il tempo caldo e asciutto possa durare fino ad ottobre. Inoltre, sono previste precipitazioni ...

Speciale energia : economia circolare in Italia - al via consultazione pubblica Fino al 1° ottobre : Roma, 03 ago 14:15 - , Agenzia Nova/Key4biz, - Al via la consultazione pubblica sul documento "economia circolare e uso efficiente delle risorse - Indicatori per la misurazione dell'economia... , K4b,