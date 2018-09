Fifa 19 Demo : data di uscita - squadre e modalità! In arrivo dal 13 settembre! : Manca meno di un mese al rilascio del gioco completo ma tutti gli appassionati avranno la possibilità di mettere le mani sulla Demo di Fifa 19 qualche settimana prima: come ormai accade da qualche anno infatti EA Sports dovrebbe rilasciare la versione dimostrativa nel corso dei prossimi giorni! Abbiamo deciso dunque di realizzare una FAQ con […] L'articolo Fifa 19 Demo: data di uscita, squadre e modalità! In arrivo dal 13 settembre! ...

Tutto sulla demo Fifa 19 : svelata data e piattaforme ma rimane un mistero : Grandi novità in arrivo per FIFA 19. Sono disponibili infatti nuove e interessanti informazioni sull’attesissimo gioco di calcio. Sta infatti per finire l’attesa per i fan visto che la data ufficiale di uscita della demo è stata svelata: è prevista per il prossimo 13 settembre su PC, Xbox One e PS4. Ancora pochi giorni quindi per conoscere i primi dettagli ufficiali prima dell’uscita del gioco completo. Mancano due settimane dalla data di uscita ...

Imminente demo Fifa 19 - dettagli su possibile data e squadre disponibili : Come ogni anno siamo ormai prossimi all'uscita della demo Fifa 19, versione di prova del titolo calcistico di casa EA Sports che annualmente riesce a riunire un foltissimo numero di giocatori. Dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus EA si è trovata imbrigliata in una situazione leggermente spinosa che, fortunatamente, è riuscita a risolvere, proponendo l'asso portoghese in copertina. In ogni caso il gioco proverà a proporre dei ...

Fifa del Lupo : demo Fifa 19 - ci sono Juve e Roma. Due modalità - i dettagli : ... la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf' , ...