Festa della Pasta di Gragnano Igp in scena il 15 e 16 settembre

Turismo. Torna a Forlì e in Romagna la Settimana del Buon Vivere. Dal 21 al 30 settembre via alla nona edizione della maniFestazione ... : Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell'Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall'economia alla scienza, si conferma tra i ...

Dovizioso e non solo. L'Italia della moto fa Festa Misano : Tre su tre: moto3, moto2, motoGp. Nel weekend di Misano sul gradino più alto del podio si sono alternati tre piloti italiani. Andrea Dovizioso ha vinto il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini nella classe regina dopo aver guidato la gara dal settimo giro. Ma quella del forlivese è stata solo l

Roma - il profumo della Festa : luci e musica : Il Bianconiglio che proponeva agli ospiti di scattarsi un selfie con lui. Il Cappellaio Matto che sorrideva felice. La Regina di Cuori, sui trampoli, che accoglieva gli invitati all'ingresso. Poi, ...

Matera - Materadio - la Festa di Rai Radio3 nella città Capitale europea della Cultura : E poi spazio ai grandi spettacoli serali a cominciare dall'esibizione di un'icona del jazz moderno, il sassofonista americano Bobby Watson, che affiancherà il chitarrista jazz Dino Plasmati e il suo ...

Beach Soccer - Italia campione d'Europa ad Alghero : le FOTO della Festa : Gli Azzurri festeggiano il secondo titolo continentale dopo aver sconfitto la temibilissima Spagna. Ad Alghero va in scena la festa dopo i calci di rigore. Entusiasmo alle stelle: abbracci, balli, ...

"Siamo qui per te - Carlo". Gli applausi della Festa dem per Calenda e la moglie : "Approfitto per chiedere da parte di tutta la comunità democratica un abbraccio a Carlo Calenda e alla moglie per il momento difficile che stanno vivendo e fargli sentire tutto il nostro sostegno dopo tutta la valanga di odio che si è riversata su di lui anche in questo momento. Siamo qui anche per te, Carlo". Lo ha detto Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd di Ravenna, in occasione della chiusura della festa ...

Materadio - la Festa di Rai Radio3 nella città Capitale europea della Cultura 21-23 Settembre con Max Gazzè : E poi spazio ai grandi spettacoli serali a cominciare dall'esibizione di un'icona del jazz moderno, il sassofonista americano Bobby Watson, che affiancherà il chitarrista jazz Dino Plasmatib e il ...

Prende il via mercoledì 12 settembre la 9° edizione della Festa 'Diritti al Futuro' : Dal 12 al 16 settembre nella cornice della rinnovata via Carducci a Senigallia, si svolgeranno cinque giornate con dibattiti, spettacoli, mostre all'insegna della cultura, della politica, della ...

L'UTOPIA DELLA BELLEZZA : L'ALTA MODA IN MOSTRA PER LA Festa PATRONALE La creatività della Gaudiomonte Couture in esposizione al Circolo ... : ... scenografie e costumi, di molti spettacoli legati al mitico Carnevale di Venezia. Ritornato in Puglia, fonda nel 1988 con il suo collega Schiralli lo Studio Migra Progettazioni, occupandosi di ...

La Festa della Lega nella “Pontida del sud” diventa un caso politico : Qualcuno l’ha già ribattezzata con enfasi “Pontida del sud”, anche se la festa della Lega in provincia di Salerno era nata probabilmente con ambizioni molto più modeste. Non è ancora chiaro nemmeno se sarà presente Matteo Salvini, il 29 e 30 settembre a Campagna, ma di certo è un altro segnale di come la la Lega di Salvini si muova ormai ben al di ...

La Festa della Lega nella "Pontida del sud" diventa un caso politico : Saviano vive nel suo mondo dorato, ed è una particolarità il fatto che chi si definisce democratico poi ritenga che c'è qualcuno che ha diritto a parlare e qualcun altro no. Noi pensiamo alle ...

Piazza dei Ciompi : Festa con Nardella per l'inaugurazione / FOTO : Prima del taglio del nastro lo spettacolo degli artisti del Cirk Fantasik e spettacoli per bambini, poi le note degli allievi della scuola di musica di Fiesole. 'Finalmente, ci voleva. Ora è una ...

Alla Festa della Cipolla di Cannara stand pieni e gastronomia di qualità : ... la festa propone la mostra mercato della Cipolla e dei prodotti tipici per le vie del centro storico e, come sempre, un fitto cartellone tra musica, intrattenimento, cultura, sport e solidarietà. ...

Perdonanza quando mi costi? - i conti della maniFestazione fatti dal consigliere Masciocco : L'Aquila - Da qualche giorno si è chiusa la 724esima Perdonanza Celestiniana. Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura, hanno voluto, da subito, rivendicare il successo di pubblico e l’eleganza degli spettacoli proposti dai vari artisti con la guida del nuovo direttore artistico. Tra i vari annunci effettuati da membri della giunta e del Comitato Perdonanza (facilmente reperibili sul web), si evidenzia che il budget previsto della ...