Ferrari | ufficiale l' addio di Raikkonen sarà sostituito da Leclerc

Kimi Raikkonen - ufficiale : a fine 2018 lascerà la Ferrari : In qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia', recita la nota di Maranello. Ora si attende l'annuncio dell'ingaggio di Charles Leclerc. Pochi istanti ...

Ferrari - ufficiale l'addio di Raikkonen : al suo posto arriva Leclerc : 11 settembre 2018: la Ferrari ufficializza l'addio , a fine anno, del 38enne campione del mondo nel 2007 Kimi Raikkonen . Il finlandese nel 2019 sarà al volante della Sauber e al suo posto , come compagno di squadra del tedesco Sebastian Vettel, ci sarà il giovanissimo Charles Leclerc , già nel mirino del Cavallino da diverso tempo. La Ferrari , con due tweet sul proprio profilo ufficiale , ha dato conferma di queste due importanti notizie di mercato. ...

Ferrari - ufficiale addio di Raikkonen : 10.54 E' ufficiale l'addio di Kimi Raikkonen alla Ferrari dalla prossima stagione. ""Durante questi anni Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane" dice la nota della scuderia di Maranello che contestualmente annuncia l'arrivo del monegasco Charles Leclerc per le prossime due stagioni. "Kimi grande uomo squadra, ha fatto la storia" commenta il team principal della rossa, ...