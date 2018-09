: #UltimOra #Ferrari ?? Ufficiale l'addio a #Raikkonen a fine 2018 ???? #SkyMotori - SkySportF1 : #UltimOra #Ferrari ?? Ufficiale l'addio a #Raikkonen a fine 2018 ???? #SkyMotori - SkySportF1 : #UltimOra #Ferrari?? Ufficiale l'arrivo di #Leclerc dal 2019 ?? Affiancherà Sebastian #Vettel ???? #SkyMotori - Eurosport_IT : UFFICIALE ANCHE CHARLES LECLERC ?????? Il classe '97 della Ferrari Driver Academy guiderà la seconda rossa al fianco… -

E'l'di Kimialladalla prossima stagione. ""Durante questi anni Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane" dice la nota della scuderia di Maranello che contestualmente annuncia l'arrivo del monegasco Charles Leclerc per le prossime due stagioni. "Kimi grande uomo squadra, ha fatto la storia" commenta il team principal della rossa, Arrivabene. Il 38enneresta in F.1 alla Sauber-Alfa Romeo per i prossimi due anni.(Di martedì 11 settembre 2018)