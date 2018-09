Ferrari | Raikkonen lascia scuderia a fine stagione

Ferrari - ufficiale l'addio di Raikkonen sarà sostituito da Leclerc : Raikkonen , prosegue, 'in qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro ...

Formula 1 - Raikkonen all'Alfa Romeo - Leclerc in Ferrari : Kimi Raikkonen lascerà la Ferrari al termine di questa stagione, ma correrà con l'Alfa Romeo Sauber nel 2019. Contratto biennale per il pilota finlandese. Al suo posto a Maranello arriva Charles Leclerc , ventenne monegasco, il primo pilota della Ferrari Driver Academy a conquistare un sedile da titolare.Pilastro del progetto Alfa Romeo Sauber. Nella sua carriera, Raikkonen ha vinto 20 Gran Premi e ottenuto 100 podi. Il suo passaggio all'Alfa ...

