Ferrari - Raikkonen lascia la Ferrari e correrà all' Alfa Romeo

F1 - UFFICIALE : Kimi Raikkonen lascia la Ferrari al termine del Mondiale 2018. Si attende l’annuncio di Charles Leclerc : Si attendeva solo l’annuncio UFFICIALE, dopo le indiscrezioni dei giorni passati, ed è arrivato oggi: Kimi Raikkonen lascia la Ferrari al termine del 2018, ponendo fine ad un rapporto che era durato, pur non in maniera continuativa, otto anni (2007-2009; 2014-2018) e suggellato dal titolo Mondiale del 2007, l’ultimo della scuderia di Maranello. Lo ha annunciato con un comunicato la Casa del Cavallino Rampante: “Durante questi ...

F1 – La Ferrari è già alle spalle - Raikkonen annuncia il suo futuro : correrà con la Sauber per i prossimi due anni [FOTO] : Il pilota finlandese ha annunciato con un post su Instagram che la sua prossima destinazione sarà l’Alfa-Sauber Prima l’ufficialità dell’addio alla Ferrari, poi ecco quella del suo passaggio alla Sauber-Alfa Romeo. Kimi Raikkonen non perde tempo e, pochi minuti dopo il comunicato della scuderia di Maranello, ecco che il finlandese annuncia su Instagram quello che sarà il suo prossimo team: ovvero quello svizzero guidato ...

F1 - nuovo ribaltone in casa Ferrari : spuntano sorprendenti indizi social sulla questione Raikkonen-Leclerc [FOTO] : Si fa strada la voce che la Ferrari potrebbe confermare Kimi Raikkonen per un’altra stagione, rimandando di un anno la promozione di Leclerc: è questo che si evince dal post di un giornalista di Sky Sport Attesa spasmodica, adrenalina che sale e annuncio che continua a non arrivare. La Ferrari continua a prendersi il proprio tempo per quanto riguarda la scelta su chi sarà il compagno di Vettel nel 2019, ormai è sfida a due tra ...

Una petizione per Raikkonen in Ferrari : si mobilitano i fan : I tifosi di Raikkonen non mollano: Iceman deve rimanere in Ferrari per evidenti meriti e così è stata lanciata una petizione online."Sostituire Kimi Raikkonen solo a causa di un accordo esistente fatto dalla precedente gestione della Ferrari non è giustificabile mentre l'attuale Capo della Scuderia Ferrari e Sebastian Vettel hanno bisogno di Kimi per mantenere l'equilibrio nella squadra. Anche Kimi ha sovraperformato Vettel numero di volte ...

