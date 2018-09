Ferrari | accordo con le Entrate per ottenere tassazione agevolata | risparmio da 139

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 settembre 2018)beneficerà di uno sgravio fiscale di 139 milioni sul triennio 2015-2017 e di ulteriori vantaggi nel 2018 e 2019 grazie a unsottoscritto con l‘Agenzia delle. L’azienda di Maranello ha chiesto di aderire per tutto il quinquennio al Patent box, il regime fiscale di favore per i redditi ottenuti sfruttando copyright, brevetti, marchi, design e know-how varato dal governo Renzi con la legge di stabilità per il 2015. La casa automobilistica che dopo la scomparsa di Sergio Marchionne è guidata da Louis Camilleri in una nota spiega che il beneficio relativo ai primi tre esercizi interessati “si rifletterà pienamente nei risultati del terzo trimestre 2018 del gruppo, come rettifica sulle imposte sul reddito per gli anni precedenti”. I vantaggi fiscali per il 2018 e il 2019 saranno comunicati successivamente. L’prevede che il vantaggio sia ...