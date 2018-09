Fedez rischia di perdere la fede nuziale | Chiara Ferragni sbotta | “Ti prendo a schiaffi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 settembre 2018) Dopo solo dieci giorni dal matrimonio,hato dila, mandando su tutte le furie. Il tutto ovviamente, è stato documentato via social. Il rapper si è infatti tolto il prezioso anello per mostrarlo agli amici ma, nel mente, gli è scivolato dalle mani, rotolando sul pavimento del terrazzo. Fortunatamente non è andato troppo lontano el’ha subito recuperato ma tanto è bastato aper riprenderlo. “Tise lo perdi” gli ha scritto la moglie commentando il video. Ma non è certo la prima volta chesgrida: solo qualche giorno fa, il rapper in versione casalinga si era imbarcato nell’ardua impresa di sistemare il suo armadio delle scarpe: “Mi sono lanciato in questa cosa di voler riordinare l’armadio delle scarpe, ma mi sono reso conto che ho fatto una c…ata”, ha ...