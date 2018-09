Fedez fischiato in tv dal pubblico di Rai Uno Interviene anche Selvaggia Lucarelli…

ilgossip

(Di martedì 11 settembre 2018)e Chiara Ferragni sono amatissimi sui social, ma il rapporto con la tv è un tantino diverso. Se lo scorso 1° settembre era impossibile aprire qualsiasi social e non trovarsi davanti almeno un video o una foto dei Ferragnez, il piccolo schermo ha dedicato decisamente meno spazio alla coppia. Durante la prima puntata di Vieni da Me, il nuovo programma di Caterina Balivo, il rapper milanese è stato. Caterina e Claudia Gerini stavano facendo un gioco e quando sullo schermo è apparsa la foto di Federico ilha iniziato ad urlare “nooo” e sono partitidei fischi. La Balivo è rimasta spiazzata e rivolgendosi alha chiesto: “C’èadesso. Scusate perché fate questo? Per lui? Dite no a?!” Il giornalista Mario Manca ha subito fatto notare la cosa su Twitter: “Udite udite, ildi Raiuno fischia quando compare l’immagine disul ...