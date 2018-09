Fedez-Ferragni | perché Francesco Totti e Ilary Blasi non sono andati al matrimonio

Fedez rischia di perdere la fede nuziale - Chiara Ferragni sbotta : “Ti prendo a schiaffi se lo perdi” : Dopo solo dieci giorni dal matrimonio, fedez ha rischiato di perdere la fede nuziale, mandando su tutte le furie Chiara Ferragni. Il tutto ovviamente, è stato documentato via social. Il rapper si è infatti tolto il prezioso anello per mostrarlo agli amici ma, nel mente, gli è scivolato dalle mani, rotolando sul pavimento del terrazzo. Fortunatamente non è andato troppo lontano e fedez l’ha subito recuperato ma tanto è bastato a Chiara per ...

Cioccolato Ferragnez al Museo di Modica : per nozze Ferragni Fedez : A dieci giorni dalle nozze, esposte al Museo del Cioccolato di Modica gli incarti dedicati alle nozze di Chiara Ferragni e Fedez

Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni da record - tutti i numeri di una macchina commerciale perfetta : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è stato da record sotto diversi punti di vista. A pochi giorni dalle nozze celebrate a Noto con rito civile, sono emersi i numeri dell'evento che ha tenuto incollati milioni di followers sui social. Secondo quanto emerso, i due sposi avrebbero speso la cifra di un milione di euro ma il guadagno sarebbe stato di 20, grazie alle numerose visualizzazioni del momento del Sì e dei video che sono seguiti ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Foto - l’influencer "stuzzica" i fan su Instagram : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, Foto: l'influencer "stuzzica" con una Foto provocante i 15 milioni di followers e fa impazzire i social. Migliaia i commenti: "è stupenda", scrive qualcuno.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 05:59:00 GMT)

Lite tra Fedez e Rovazzi : Chiara Ferragni come Yoko Ono? : Chiara Ferragni come Yoko Ono? È l'ipotesi lanciata dal settimanale Spy in relazione ai rapporti interrotti tra Fedez e due suoi colleghi, con i quali si era instaurato anche un rapporto di amicizia, oltre che di collaborazione.I colleghi in questione sono Fabio Rovazzi e J-Ax. Da qualche mese, tra Fedez e Rovazzi ci sarebbe stata maretta, tanto che quest'ultimo non ha partecipato neppure al matrimonio tra il rapper e la fashion blogger. ...

Mattino 5 : Cecchi Paone contro Fedez e Chiara Ferragni : Alessandro Cecchi Paone a Mattino Cinque critica Fedez e Chiara Ferragni E’ appena terminata la primissima puntata della nuova edizione di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci e dal giornalista Francesco Vecchi. E nella seconda parte della trasmissione c’è stato il consueto talk show con tanti ospiti. L’argomento trattato è stato l’evento dell’anno: il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni celebrato nella ...

Chiara Ferragni a New York - Fedez casalingo dà la pappa a Leone : «Lei la settimana della moda - noi la settimana della mela» : A pochi giorni dal matrimonio da favola, la coppia più patinata dei social si separa per la prima volta. Chiara Ferragni infatti è volata a New York per le sfilate, lasciando Fedez a...

Perchè Fedez ha litigato con J-Ax e Rovazzi? C’entra Chiara Ferragni : il gossip : Perché Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi hanno litigato? Spunta il gossip su Chiara Ferragni Inutile negarlo, la fine dell’amicizia tra Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi ha colpito tutti. In molti sono curiosi di saperne di più, soprattutto dopo che il rapper e lo youtuber non si sono presentati al matrimonio di Federico Lucia con Chiara […] L'articolo Perchè Fedez ha litigato con J-Ax e Rovazzi? C’entra Chiara Ferragni: il gossip proviene ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Foto - prima settimana da sposati : “mi manca mio marito” : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ lontani nel giorno in cui festeggiano la prima settimana insieme. La dolce dedica dell'influencer al marito sui social, la Foto.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:56:00 GMT)

Perché le nozze di Fedez e Chiara Ferragni è stato un affare social da 36 milioni di dollari : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a Noto è stato sicuramente l'evento social dell'anno. Soltanto su Ig, tra stories, foto e dirette ha generato un traffico ingente. Nulla però se si pensa a ...