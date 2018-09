: 'In che paese viviamo?': Ottavia Piccolo fermata dalla polizia perché aveva il fazzoletto dell'Anpi - eziomauro : 'In che paese viviamo?': Ottavia Piccolo fermata dalla polizia perché aveva il fazzoletto dell'Anpi - HuffPostItalia : Ottavia Piccolo bloccata al Lido di Venezia perché indossava un fazzoletto dell'Anpi - marcofurfaro : Un Paese che permette a un segretario di un partito che ha rubato 49 milioni di euro agli italiani di essere vicepr… -

L'attrice Ottavioè stateall'ingresso del Palazzo del Cinema di Venezia, poco prima delle premiazioni, perché aveva al collo ildell'. Tre agenti di polizia "mi hanno detto che Lei non può entrare con quel",racconta l'attrice 68enne,che intendava partecipare al presidio della Sinistra per ricordare gli inforuni sul lavoro e la precarietà "Ma in che paese viviamo?" si è chiesta la,che comunque ha ottenuto l'accesso da parte del funzionario.(Di martedì 11 settembre 2018)