Fausto Brizzi e Claudia Zanella Foto | insieme per la figlia Penelope | ma lei ha un

Claudia Zanella e Fausto Brizzi di nuovo insieme - ma solo per la figlia : Il loro matrimonio è finito, ma Claudia Zanella e Fausto Brizzi continuano a frequentarsi. Il motivo è presto detto: i due per quanto possibile vogliono preservare la serenità della loro piccola Penelope. Ecco perché, come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 12 settembre, il regista e la ex moglie trascorrono ancora del tempo insieme benché vivano in case separate. Sul piano sentimentale infatti la ...

Claudia Zanella - la moglie di Fausto Brizzi beccata con un altro uomo : baci e abbracci al mare : Dopo le accuse di molestie sessuali, il regista Fausto Brizzi deve ora affrontare una crisi matrimoniale. La moglie Claudia Zanella è stata infatti beccata in vacanza sull’isola di Ponza in compagnia di un’altro uomo. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, la immortalano mentre si scambia baci, abbracci e teneri sguardi con un ragazzo più giovane di dieci anni: si tratta di Luigi Cesolini, istruttore di boxe di Roma. “I due ...

Che fine ha fatto Claudia Zanella - la moglie di Fausto Brizzi : Che fine ha fatto Claudia Zanella? La moglie Fausto Brizzi torna a far parlare di sé dopo che è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo. Quando il regista di Notte prima delle esami era stato travolto dallo scandalo molestie, l’attrice aveva scelto di rimanergli accanto, sicura della sua innocenza. “In questo momento gli sono vicina perché così avviene tra una moglie e un marito quando si affrontano periodi difficili – ...

Claudia Zanella - nuovo amore dopo Fausto Brizzi : Claudia Zanella è pronta a voltare pagina dopo lo scandalo, sollevato da Le Iene, che ha investito il marito Fausto Brizzi accusato di molestie da ben 10 attrici. Il caso, lo ricordiamo, fu poi archiviato dalla Procura di Roma perché “il fatto non sussiste” ma ha comunque lasciato un segno nel loro matrimonio, al punto che la donna, 39 anni, avrebbe aperto il proprio cuore a un altro uomo, tale Luigi Cesolini, 29 anni, come mostrano ...

La moglie di Fausto Brizzi ha un altro - Claudia Zanella beccata con un giovane istruttore di boxe [GALLERY] : Il clamore delle accuse rivolte a Brizzi si riverbera sulla fine della relazione tra Claudia Zanella ed il regista italiano: la moglie di Fausto beccata con un altro uomo Dopo il clamore suscitato dalle accuse di molestie sessuali rivolte a Fausto Brizzi, il rapporto con la moglie Claudia Zanella deve essere andato alla malora. Il regista italiano, che sta discutendo in tribunale la sua innocenza, ha dovuto affrontare, oltre che un ...

Claudia Zanella e Fausto Brizzi si sono lasciati?/ Foto - per mesi ha sostenuto il marito ma ora... : Claudia Zanella e Fausto Brizzi si sono lasciati? Il settimanale Chi pubblica le Foto della moglie del regista mentre bacia Luigi Cesolini, ecco chi è.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:29:00 GMT)

CLAUDIA ZANELLA E Fausto Brizzi SI SONO LASCIATI?/ Foto - lei in vacanza a Ponza con un altro uomo : CLAUDIA ZANELLA e FAUSTO BRIZZI si SONO LASCIATI? Il settimanale Chi pubblica le Foto della moglie del regista mentre bacia Luigi Cesolini, ecco chi è.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:07:00 GMT)

Claudia Zanella e Fausto Brizzi si sono lasciati?/ Foto - lo scandalo ha spaccato la famiglia del regista? : Claudia Zanella e Fausto Brizzi si sono lasciati? Il settimanale Chi pubblica le Foto della moglie del regista mentre bacia Luigi Cesolini, ecco chi è.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 20:42:00 GMT)

La moglie del regista Fausto Brizzi - Claudia Zanella - in vacanza bacia un altro : Il regista di «Notte prima egli esami», Fausto Brizzi, accusato e scagionato per presunta violenza sessuale sulla base di tre denunce di attrici, adesso dovrà affrontare un’altra crisi. LEGGI ANCHEBrizzi, i messaggi che lo scagionano: «Adesso chiederò i danni» La moglie, Claudia Zanella, alla quale è sposato dal 2014 (i due hanno una figlia, Penelope Nina) è stata vista con un altro uomo in vacanza sull’isola di Ponza. La trentanovenne che non ...

Fausto Brizzi - la moglie Claudia Zanella bacia un altro uomo (FOTO) : Il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani, mercoledì 29 agosto, pubblica alcune foto che immortalano la moglie del regista Fausto Brizzi mentre sull'Isola di Ponza scambia bacia, abbracci e ...

La moglie di Fausto Brizzi fotografata con un altro uomo : Lo scandalo molestie che ha investito Fausto Brizzi aveva ovviamente travolto anche la moglie Claudia Zanella, che nei momenti più bui per il regista italiano si era spesa per lui con una lettera ...

Claudia Zanella paparazzata mentre bacia un altro. E' finita con Fausto Brizzi? : ... la moglie, o forse dovremmo dire ex moglie si è sentita libera di poter mostrare al mondo il suo nuovo amore. La Zanella e l'istruttore di box, infatti, non si nascondono e, come mostrano le foto ...

Claudia Zanella - moglie di Fausto Brizzi - bacia un altro uomo - su Chi - : Roma, 28 ago., askanews, - A qualche mese dallo scandalo sulle molestie sessuali che aveva travolto il marito, il regista Fausto Brizzi, Claudia Zanella, che non ha mai abbandonato il marito nemmeno ...

Claudia Zanella - la moglie di Fausto Brizzi bacia un altro uomo : L'attrice, che non ha abbandonato il marito nemmeno nei momenti più duri dello scandalo molestie, è stata fotografata in...