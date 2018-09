Fassina | punire colpevoli ma eliminare anche cause di fondo

romadailynews

(Di martedì 11 settembre 2018) Roma – “L’iniziativa della Procura di Roma, nel 2014, ha scoperchiato una realta’ inaccettabile,senza l’aggravante mafiosa, per la quale non vanno soltanto puniti i, ma devono essere eliminate ledi”. Cosi’ risponde Stefano, consigliere comunale di Sinistra per Roma, ai microfoni di Radio Radicale, sulla sentenza di appello nel processo a Carminati e Buzzi. “L’utilizzo dei bandi puo’ essere uno strumento utile, ma e’ insufficiente. È necessaria trasparenza degli atti amministrativi, ancora molto parziale a Roma, come abbiamo dovuto constatare sul progetto di Tor di Valle. È necessario evitare le proroghe di contratti che, invece, continuano a essere la regola. È necessaria l’educazione alla cittadinanza e alla legalita’ attraverso le scuole”. “È necessario ...