Farnesina replica a Michelle Bachelet Parole inappropriate Onu | ‘Nuova

Razzismo e violenza - la Farnesina replica all'ONU : "Allarme infondato" : Con una nota diffusa nella notte, la Farnesina ha risposto a Michelle Bachelet, nuovo Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ieri ha manifestato l'intenzione di inviare una delegazione in Italia per "valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di Razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom". Il primo a rispondere, ieri, è stato Matteo Salvini che è passato al contrattacco, definendo ...