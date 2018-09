Fabio Tamburini nominato nuovo direttore del Sole 24 ore

Fabio Tamburini è il nuovo direttore del Sole24ore : Fabio Tamburini è il nuovo direttore del Sole24ore . Lo ha deciso, all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione del Sole 24 Ore spa, riunitosi a Milano e presieduto da Edoardo Garrone. La nomina riguarderà la direzione del Sole 24 Ore, Radio 24, Radiocor e di tutte le testate del Gruppo 24 Ore. Tamburini succede così a Guido Gentili, che sempre per volere del Cda manterrà la carica di direttore editoriale del ...

