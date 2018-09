F1 | la Ferrari scioglie le riserve | è ufficiale l’arrivo di Leclerc al posto di Raikkonen

sportfair

: Ieri sera #milano Serata inaugurazione @Starbucks Si scioglie il fiocco ??.... @vabife - ferrari_carla : Ieri sera #milano Serata inaugurazione @Starbucks Si scioglie il fiocco ??.... @vabife - Marco38956248 : No assolutamente no Leclerc al posto di Raikkonen Raikkonen è il pilota migliore che ha la Ferrari in questo moment… - Luca_Viscardi20 : Fino a qualche anno fa le capacità del muretto box erano un vantaggio fisso per la #Ferrari. Ultimamente invece...T… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Il team di Maranello ha comunicato che sarà Charlesil compagno di Sebastian Vettel nella prossima stagione, si conclude dunque l’avventura diin rosso Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella: Charlessarà il compagno di Sebastian Vettel ina partire dalla prossima stagione. Photo4 / LaPresse Le indiscrezioni di questi giorni dunque si sono avverate, finisce dopo otto anni complessivi l’avventura di Kimiin rosso, al momento l’ultimo pilota riuscito a portare a Maranello il titolo piloti nel 2007. Comincia una nuova era per il Cavallino, che ha scelto di seguire la linea tracciata prima della sua scomparsa da Sergio Marchionne, il quale aveva definito in tutti i suoi punti il contratto di. Discussioni e polemiche non mancheranno, ma adesso è finalmenteanche la line-up della ...