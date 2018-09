F1 – La Ferrari è già alle spalle | Raikkonen annuncia il suo futuro | correrà con la

Formula 1 - GP Monza. Villeneuve : 'Mercedes ha danneggiato Ferrari usando Bottas' : Sull'andamento della gara e sulle strategie della Mercedes, ha parlato Jacques Villeneuve a Sky Sport F1 HD: "Non è il risultto, ma piuttosto il modo in cui è arrivata. Delude e non è una bella ...

F1 – Problemi tecnici in casa Ferrari - FP1 già finite per Sebastian Vettel : ecco il motivo [FOTO] : La Ferrari ha fatto sapere che verrà sostituito il cambio sulla Ferrari di Sebastian Vettel, sessione già finita dunque per il tedesco E’ finita in anticipo la prima sessione di prove libere del Gp di Monza per Sebastian Vettel, la Ferrari infatti ha fatto sapere tramite un tweet apparso sul profilo ufficiale che è in corso la sostituzione del cambio sulla monoposto numero 5 per colpa di una perdita idraulica. Un inconveniente non di ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Variabile meteo - pioggia in arrivo per la Ferrari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà ...

F1 - GP Italia 2018 : le previsioni meteo del fine settimana a Monza. Incubo pioggia per la Ferrari… : Siamo alla vigilia del weekend più atteso dai tifosi della Ferrari e degli appassionati di motori in Italia. Domenica 2 settembre si disputerà il GP di Monza, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, ed ancora una volta a tenere banco sarà la sfida tra la Rossa e la Mercedes. Reduce dal trionfo a Spa (Belgio), Sebastian Vettel ha accorciato le distanze nella graduatoria iridata riservata ai piloti nei confronti di Lewis Hamilton. ...

A Monza rombano già i motori : per le Ferrari c'è un mondiale da vincere nel nome di Marchionne : Il presidente Fontana lancia l'appello al governo: "Difenda il Gp": l'attesa inizia a Milano con le "rosse" in Darsena

F1 - Ferrari già a Monza a fine luglio : filming day con Charles Leclerc. Una mossa strategica della Rossa? : C’è grande attesa ed entusiasmo a Monza per quel che sarà il GP d’Italia di Formula Uno, quattordicesimo round del Mondiale 2018 programmato nel prossimo weekend. Il successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio) ha galvanizzato i tifosi e tutto l’ambiente della scuderia di Maranello. I punti guadagnati nei confronti di Lewis Hamilton hanno portato il tedesco a -17 dal campione britannico nella graduatoria riservata ai piloti e ...

Vela - Mondiali 470 Giovanili 2018 : oro per Benedetta Di Salle ed Alessandra Dubbini - argento per Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò : Cala il sipario a Bracciano sui Mondiali Giovanili 470 di Vela: grandi soddisfazioni per l’Italia, con Benedetta Di Salle ed Alessandra Dubbini campionesse iridate di categoria e Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò che si classificano secondi. Buoni piazzamenti anche per gli altri equipaggi azzurri. Nella gara femminile oro e titolo per Alessandra Dubbini e Benedetta di Salle, ma vanno registrati il settimo posto di Maria Vittoria Marchesini ...

Formula 1 - GP Belgio : Hamilton elogia gli avversari. 'Questa Ferrari ha qualcosa di magico' : La Ferrari trionfa a Spa e Lewis Hamilton , nell'immediato post gara, ha parlato del secondo posto della sua Mercedes, elogiando il rivale Sebastian Vettel per il successo e definendo la Rossa come ...

Ferrari - Arrivabene punge Hamilton : 'Lui mago della pioggia - noi dell'asciutto' : Dopo le sfortunate qualifiche con il meteo che ha favorito le Mercedes, il Cavallino Rampante si è riscattato in gara portando a casa una vittoria importante

F1 – Vettel gasato - Hamilton invidioso della ‘magia’ Ferrari e Verstappen soddisfatto : le parole dei piloti dopo il Gp del Belgio : Vettel, Hamilton e Verstappen parlano dopo l’incredibile Gp del Belgio che ha visto trionfare il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel mette a segno una gara perfetta a Spa. Sul circuito del Gp del Belgio il tedesco della Ferrari non teme rivali e si piazza davanti a tutti sul traguardo. Dietro di lui Lewis Hamilton, partito dalla prima casella in griglia, ma beffato alle prime curve della gara da un sorpasso fantasmagorico ...

C'è la pioggia in Q3 - la pole è di Hamilton! Ferrari - prima fila Vettel : Ancora una volta la pioggia nel giorno delle qualifiche. Di più, all'inizio della Q3 decisiva. E allora in queste situazioni il nome di riferimento è sempre quello, Lewis Hamilton. Ma ammesso che si ...

F1 – La pioggia beffa le Ferrari - Hamilton ‘scivola’ verso la pole position : mai nessuno come lui a Spa! : Le qualifiche del Gp del Belgio, caratterizzate dalla pioggia, premiano la velocità della Mercedes di Lewis Hamilton All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Cominciano a scendere le prime gocce di pioggia sul circuito di Spa-Francorchamps proprio durante i primi minuti della Q3. L’acqua fa tornare ai box tutte le monoposto per il cambio pneumatici. Le difficoltà di adattamento ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video SKY qualifiche e FP3 live : Ferrari - vade retro pioggia! - Gp Belgio 2018 - : DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video SKY qualifiche e FP3 live Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: cronaca e tempi , oggi, .

Ferrari omaggia vittime di Genova : “Nei nostri cuori”/ Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi : Ferrari omaggia vittime di Genova: “Nei nostri cuori”. Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi sorretto dalla Scuderia di Maranello. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:35:00 GMT)