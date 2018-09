F1 – La Ferrari dice addio a Raikkonen | gli indizi social nel post della moglie Minttu

sportfair

: 'coffee break parla Antonio Ferrari, uno sfigato pseudo-sindacalista che non sa quello che dice, non ha capito nemm… - MannaAniello : 'coffee break parla Antonio Ferrari, uno sfigato pseudo-sindacalista che non sa quello che dice, non ha capito nemm… - amaniero : Aaaah eeeeeh aaaaah (Paola Ferrari dice la sua su #PortogalloItalia) - thereal_vito : Paola Ferrari dice che il centrocampo ha creato poco. Ma perchè, avevamo un centrocampo stasera? #PORITA -

(Di martedì 11 settembre 2018)e quel messaggio ‘cifrato’ che in pochi hanno colto: ladi Kimi aveva fatto presagire qualcosa di importante daiMattinata di annunci nel mondoF1: Kimial terminestagione 2018 concluderà il suo rapporto con la. Il team di Maranello ha annunciato l’al pilota finlandese, attuale compagno di Sebastian Vettel. Con unsui, dopo l’annuncio, ha svelato il suo nuovo team: il finlandese sarà un pilota dell’Alfa Romeo Sauber per due anni. Non troppo tempo prima degli annunci ufficiali, ladi Kimi, la bella, aveva fatto presagire qualcosa di importante: “sarà un grande giorno!”, ha scritto in una Storia Instagram, con tanto di emoticon infuocata. L'articolo F1 – La: gli...