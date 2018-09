F1 | GP Singapore 2018 | le gomme Pirelli scelte da Ferrari | Mercedes e Red Bull per Marina

F1 - da Singapore 2017 a 2018 : da un Mondiale che si chiuse ad uno che potrebbe riaprirsi. La Ferrari ci crede : “Non si gira pagina, altrimenti la lezione di Monza non si è imparata, dobbiamo tenere presente cosa è successo”. Con queste parole il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene, intervistato da Autosprint, si è espresso pensando a quel che aspetta il clan in “Rosso” nel prossimo weekend a Marina Bay (Singapore), sede del 15° round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari non può concedersi altri pause e deve ...

F1 - GP Singapore 2018 : la Red Bull può diventare una preziosa alleata per la Ferrari. Ecco perché : La Ferrari parte per Singapore con la netta sensazione di essere davanti ad un weekend da “ora o mai più”. La scoppola ricevuta a domicilio da parte di Lewis Hamilton sta continuando a bruciare in quel di Maranello e, Sebastian Vettel su tutti, ha la consapevolezza di sbarcare a Marina Bay con un solo risultato possibile: la vittoria. Il suo margine di distacco nei confronti del rivale inglese si è ormai dilatato fino ai 30 punti, e ...

F1 - GP Singapore 2018 : a che ora si gareggia? Il programma e il palinsesto tv su Sky e TV8 : E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di ...

F1 - GP Singapore 2018 : Sebastian Vettel - ora non puoi più sbagliare. Serve la perfezione nelle ultime 7 gare per sperare nel Mondiale : E’ giunto il momento di voltare pagina. La domenica di Monza è stata un duro colpo per le ambizioni mondiali della Ferrari e di Sebastian Vettel: l’errore alla variante della Roggia del tedesco, il trionfo di Lewis Hamilton e i 30 punti di distacco nella classifica generale dei piloti dall’alfiere della Mercedes sono dati non certo trascurabili nella rincorsa all’iride. Mancano sette gare al termine del campionato 2018 di ...

Gran Premio di Singapore 2018 : anteprima e orari del weekend : orari Venerdì 14 Settembre Libere 1: 10:30-12:00 , Sky Sport F1 HD, Libere 2: 14:30-16:00 , Sky Sport F1 HD, Sabato 15 Settembre Libere 3: 12:00-13:00 , Sky Sport F1 HD, Qualifiche: 15:00 , Sky Sport F1 HD, Differita integrale alle 20:00 su TV8 e TV8 HD Domenica 16 Settembre Gara: 14:10 61 giri 308,828km , Sky Sport F1 HD, Differita integrale ...

Formula 1 - GP Singapore 2018 : dieci cose da sapere : Unico team che ha conquistato quattro pole a Singapore, 2008, 2010, 2015, 2017, Questa gara è stata vinta solo da campioni del mondo dal 2008 al 2015 e di nuovo nel 2017: nel 2016 Rosberg fu l'...

F1 GP Singapore 2018 : gli orari tv per seguire in diretta e in differita la gara - : ... il campionato motoristico più importante al mondo che vede le monoposto di Ferrari e Mercedes darsi battaglia sui principali circuiti di tutto il mondo ma questo, sono sicuro, lo sapete già. Abbiamo ...

F1 - GP Singapore 2018 : la Ferrari si gioca tutto. Marina Bay pista favorevole - la Red Bull potrebbe aiutare. Mondiale ancora aperto : Il Gran Premio di Singapore di un anno fa, sostanzialmente, mise la parola “fine” ai sogni di titolo di Sebastian Vettel e della Ferrari. Anche l’edizione di quest’anno, dopo quanto visto a Monza, rischia di diventare decisiva in ottica futura. Se, infatti, il tedesco non vincerà o, quantomeno, non sarà in grado di precedere Lewis Hamilton, la sua rincorsa alla vittoria finale diventerà una vera e propria scalata senza ...

F1 - GP Singapore 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo il Gran Premio d’Italia di Monza che potrebbe avere segnato in maniera indelebile il Mondiale di Formula Uno 2018, il circus torna in pista salutando definitivamente l’Europa e trasferendosi nella città-stato di Singapore. Tra i muretti di Marina Bay, dunque, si riproporrà nuovamente il duello tra Lewis Hamilton, sempre più lanciato verso il suo quinto titolo nella massima categoria, e Sebastian Vettel che, dopo il grave errore ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora non si può più sbagliare. Cancellare il ricordo di Singapore 2017 per lottare fino alla fine : Il Circus della Formula Uno è pronto a tornare protagonista per il 13° round del Mondiale 2018. Sul circuito di Spa (Belgio) i motori ricominceranno a rombare e la Ferrari vorrà farsi trovar pronta per affrontare l’impegno belga e immediatamente dopo quello di Monza (2 settembre) con decisione. Gli ultimi due round non hanno riservato le soddisfazioni attese alla Rossa. Il duplice trionfo in Germania e in Ungheria di Lewis Hamilton ha ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 : Simona Halep è la prima qualificata : Ci sono ancora da disputare gli US Open e tutti gli ultimi tornei stagionali, ma la romena Simona Halep si è già aritmeticamente qualificata per le WTA Finals di Singapore, che si terranno dal 21 al 28 ottobre. La Tennista europea si è così assicurata la quinta presenza consecutiva al torneo che conclude la stagione. Restando l’unica ad essersi sempre qualificata per le cinque edizioni disputate a Singapore, Halep al suo debutto, datato ...