calciomercato

: Essere #Kanté: la faccia pulita del calcio [@AngeTaglieri88] - cmdotcom : Essere #Kanté: la faccia pulita del calcio [@AngeTaglieri88] - Marco_viscomi : @Sabatini Caldara direi proprio no... jorginho deve essere accompagnato da gente come allan o kantè... gente che corre così in Italia... - BBBroTa : @EnricoStuerdo @SciabolataFFP #Benassi e #Cristante, pur non ugualissimi, mi sembrano uno l'alternativa dell'altro.… -

(Di martedì 11 settembre 2018) Come dopo la finale con la Croazia : tutti a fare le foto con la Coppa del Mondo , lui no, non voleva disturbare. Perchéè così: timido, umile, semplice, personaggio involontario in un mondo in ...