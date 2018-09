corrieredellosport

: Esonerato ct Repubblica Ceca, Jarolim - calciosocialfra : Esonerato ct Repubblica Ceca, Jarolim - MondoSportivoIT : #Nazionali ?? Salta la panchina della Repubblica Ceca ???? Il CT #Jarolim è stato esonerato dopo le ultime due scon… - ansacalciosport : Esonerato ct Repubblica Ceca, Jarolim. Fatale la sconfitta in casa contro l'Ucraina in Nations League | #ANSA -

(Di martedì 11 settembre 2018) Conin panchina, la nazionale non era riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo in Russia e nella prima partita di Nations League la nazionale è stata battuta 2-1 in casa dall'Ucraina.