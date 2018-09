Esilarante Bobo Vieri | parla con il cappello ‘Nike’ VIDEO

calcioweb.eu

: Esilarante #BoboVieri, parla con il cappello 'Nike' [VIDEO] - CalcioWeb : Esilarante #BoboVieri, parla con il cappello 'Nike' [VIDEO] - bobo_mimo : @alesraeken @_xhugmejustin_ Madonna tantissimo. Io una ne ho fondament e quando accade che c'è quest'altra tipa che… - Robertrycia : Bobo del rey villain con il nome più esilarante di sempre -

(Di martedì 11 settembre 2018)è stato uno degli attaccanti più forti di sempre, protagonista con tante squadre adesso si scatena anche fuori dal campo. L'ex calciatore aspetta un figlio dall'ex Velina Costanza Caracciolo e nelle ultime ore è diventato sempre di più un fenomeno 'social'. In particolare hanno creato tanto interesse le Storie pubblicate su Instagram,ha un nuovo amico, il'Nike'.