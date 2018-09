Eros Ramazzotti | partito il countdown per l’uscita dell’album Vita ce n’è

Eros Ramazzotti : "Alle ultime elezioni ho votato 5 Stelle. E lo rifarei" : "Ho passato qualche anno in cui non sapevo se continuare o fermarmi per sempre. Mi sono chiesto se continuare avesse un senso perché mi sono detto: "Che lo compongo a fare un disco tanto per farlo?"". Eros Ramazzotti si fa la domanda e dà pura la risposta. Intervistato da Vanity Fair il cantautore parla del suo quindicesimo album, Vita ce n'è, in vendita dal prossimo 23 novembre."Per realizzarlo ho speso un anno e mezzo ...

Eros Ramazzotti ANNUNCIA L'ALBUM 'VITA CE N'È'/ Video - un nuovo inizio : "Stavo per dire addio alla musica" : EROS Ramazzoti ha ANNUNCIAto l'uscita del suo nuovo album, Vita ce n'è, prevista per il 23 novembre. Da febbraio, invece, il cantante partirà per il suo tour mondiale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:07:00 GMT)

Eros Ramazzotti : «Stavo per ritirarmi dalle scene» : Eros RamazzottiEros RamazzottiEros RamazzottiEros RamazzottiEros RamazzottiEros RamazzottiEros RamazzottiEros RamazzottiEros RamazzottiEros Ramazzotti«Ho passato qualche anno in cui non sapevo se continuare o fermarmi per sempre. Mi sono chiesto se continuare avesse un senso perché mi sono detto: “Che lo compongo a fare un disco tanto per farlo?”. Ci sono tanti artisti che vivono di memoria, non volevo iscrivermi al club». La risposta che Eros ...

Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album/ Video - Rtl 102.5 commenta : "Che stile" : Eros Ramazzoti ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, Vita ce n'è, prevista per il 23 novembre. Da febbraio, invece, il cantante partirà per il suo tour mondiale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:41:00 GMT)

Eros Ramazzotti : ecco il calendario concerti del Vita ce n’è World Tour : Ovviamente c'è spazio anche per l'Italia <3 The post Eros Ramazzotti: ecco il calendario concerti del Vita ce n’è World Tour appeared first on News Mtv Italia.

Eros Ramazzotti - 'Vita ce n'è' in uscita il 23 novembre : Si intitola " Vita ce n'è " il nuovo disco di Eros Ramazzotti , in uscita in tutto il mondo il 23 novembre, che anticipa il World Tour in partenza il 17 febbraio 2019 da Monaco di Baviera. " E' un disco importante , almeno per me. Alla soglia dei 55 anni ha un valore aggiunto molto ...

Eros Ramazzotti ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM/ Video - Su Spotify : disco e biglietti in esclusiva : EROS Ramazzoti ha ANNUNCIAto l'uscita del suo NUOVO ALBUM, Vita ce n'è, prevista per il 23 novembre. Da febbraio, invece, il cantante partirà per il suo tour mondiale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:49:00 GMT)

'Vita ce n'è' - nuovo album per Eros Ramazzotti : ... ha scelto di affidare in esclusiva a Spotify la presale mondiale del suo Vita ce n'è World Tour: i fan di tutto il mondo riceveranno una mail con un link dedicato, dal quale potranno accedere all'...

Vita ce n è in Eros Ramazzotti - arriva il nuovo album e la tournée : Vita ce n'è è il nuovo disco di Eros Ramazzotti , in uscita per Polydor il 23 novembre. Il 17 febbraio del prossimo anno, invece, debutterà a Monaco il tour mondiale che vedrà protagonista Eros nelle ...

Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album/ Video - “Vita ce n’è” - in arrivo a novembre con il tour mondiale : Eros Ramazzoti ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, Vita ce n'è, prevista per il 23 novembre. Da febbraio, invece, il cantante partirà per il suo tour mondiale(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:31:00 GMT)

Vita ce n è in Eros Ramazzotti - arriva il nuovo album e la tournée - Musica - Spettacoli : Vita ce n'è è il nuovo disco di Eros Ramazzotti , in uscita per Polydor il 23 novembre. Il 17 febbraio del prossimo anno, invece, debutterà a Monaco il tour mondiale che vedrà protagonista Eros nelle ...

Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n'è e le date del tour mondiale 2019 : biglietti in prevendita per le date in Italia : I fan dislocati in tutto il mondo potranno acquistare i biglietti attraverso i canali di Spotify e riceveranno una mail con link apposito per l'acquisto diretto. Spotify si occuperò quindi della ...

Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n’è e le date del tour mondiale 2019 : biglietti in prevendita per i concerti in Italia : Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n'è, il nuovo disco di inediti in arrivo a novembre. A seguire, l'artista partirà in tour e toccherà non solo l'Italia ma anche altri Paesi d'Europa e del resto del mondo. Attraverso una diretta su Facebook Eros Ramazzotti annuncia Vita ce n'è e i prossimi progetti che lo riguardano. La pubblicazione del nuovo album era già nota ma oggi Eros Ramazzotti ha svelato il titolo del progetto che arriverà a fine ...

Eros Ramazzotti : “Vita ce n’è” è il nuovo album in uscita a novembre : In arrivo anche un tour mondiale The post Eros Ramazzotti: “Vita ce n’è” è il nuovo album in uscita a novembre appeared first on News Mtv Italia.