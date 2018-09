“Enorme massa di ghiaccio” si stacca dal massiccio del Monte Bianco VIDEO

meteoweb.eu

(Di martedì 11 settembre 2018) “Un’enormedi ghiaccio si èta dal ghiacciaio Charpoua, versante sud-est dell’Aiguille Verte, neldel“: lo rende noto Météo Mettra, società svizzera di previsioni meteo. Il distacco, “catturato” dal dottorando Benjamin Lehmann, si è verificato domenica 9 settembre e ha raggiunto il ghiacciaio Mer de Glace. “Sebbene le cadute di seracchi possano verificarsi in qualsiasi momento e in ogni stagione, ci si può chiedere se il rischio di un tale collasso sia più alto a causa dell’estate o degli anni durante i quali lo scioglimento dei ghiacciai è più importante“. In questi giorni le temperature sulle Alpi sono alte: secondo Météo Mettra oggi lo zero termico è sopra i 4.500 metri. L'articolo “Enormedi ghiaccio” sidaldel...