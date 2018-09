Elisa Isoardi | La Prova del Cuoco “Antonella Clerici? La sento spesso privatamente”

Elisa Isoardi - trionfo di ascolti e rimpianto : 'La prova del cuoco' - il dato che gira dentro la Rai : Questioni di decimali: Elisa Isoardi debutta alla prova del cuoco , da titolare su Raiuno, con un ottimo 16 per cento . Risultato soddisfacente, che chiude in pareggio la sfida con Barbara Palombelli ...

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi parte bene con gli ascolti (ma quanto conta l’effetto novità?) : Una partenza senza infamia e senza lode per Elisa Isoardi. La sua nuova Prova del Cuoco, al debutto, non ha segnato particolari scossoni rispetto al passato. L’Auditel parla chiaro e non lascia spazio a troppe interpretazioni: la prima puntata è stata vista da 1 milione e 611mila telespettatori, pari al 15,96% di share. Un ascolto di poco inferiore rispetto all’edizione di Antonella Clerici, che un anno fa partì con il 16.39% di ...

“Vista bene mamma Irma?”. Elisa Isoardi in lacrime a La prova del cuoco - ma spunta un sospetto… : “È molto emozionante rientrare in questo studio non più da supplente, ma da timoniere. Vorrei salutare la mamma di questo programma per diciotto anni, una grande professionista e una grande donna. Grazie Antonella per tutto quello che hai fatto”. Applausi da tutto lo studio. Con queste parole Elisa Isoardi ha esordito a La prova del cuoco, la trasmissione che per tanti anni è stata della mitica Antonellina. Dopo la pausa ...

'Si volta pagina con gioia' : il messaggio di Antonella Clerici nel giorno del debutto di Elisa Isoardi : È iniziata una nuova vita per Antonella Clerici, trasferitasi al Nord per stare insieme al suo amato Vittorio Garrone. Mentre la collega Elisa Isoardi si apprestava a debuttare con la nuova edizione ...

Elisa Isoardi in lacrime a "La Prova del cuoco" : l'abbraccio con la mamma : Tanta l'emozione per la nuova conduttrice dello storico cooking show di Rai 1 durante la prima puntata

Elisa Isoardi - trucco leggero e poesia per l'esordio alla Prova del Cuoco : 'Ciao Antonella' : Elisa Isoardi si aggira tra i fornelli della Prova del Cuoco nel rassicurante chemisier rosso fragola, tiene il ritmo della gara e dei collegamenti, si guarda bene dall'indossare il grembiule pur ...