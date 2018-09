Elezioni europee | alleanza anti populisti | Verhofstad chiama Macron

Svezia - risultati Elezioni : estrema destra sfiora 20%/ Salvini : "Alle Europee completiamo l'opera" : elezioni Svezia 2018, risultati e ultime notizie: primi exit poll e dati reali. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:19:00 GMT)

Elezioni europee - Weber si candida a Presidente della Commissione e guarda ai populisti. “Così spaccherà Popolari” : La candidatura del capogruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe), Manfred Weber, alla presidenza della Commissione europea spacca il gruppo dei Popolari a Strasburgo. A far storcere la bocca ai compagni di partito è stata l’apertura del membro dell’Unione Cristiano-Sociale (Csu), sorella bavarese dell’Unione Cristiano-Democratica di Angela Merkel, alla Lega di Matteo Salvini e ai gruppi di estrema destra europei, con la ...

Elezioni europee : Weber - il candidato della Merkel per arginare i populisti : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES - A otto mesi da cruciali Elezioni europee, il cristiano-sociale bavarese tedesco Manfred Weber si è candidato oggi alla carica di capolista per il Partito popolare ...

Di Maio nel gioco dei quattro cantoni : dal reddito di cittadinanza alle Elezioni europee : Forse, prima o poi, qualcuno spiegherà al nostro vice premier Luigi Di Maio, il sorridente giovanotto specializzato in proclami roboanti (stiamo facendo la storia… impeachment per Mattarella… e altre amenità) che quando inforca il suo cavallo di battaglia si ritrova a cavalcioni di tutt’altro animale. Fuori di metafora, il tanto strombazzato “reddito di cittadinanza”, su cui gioca gran parte delle carte residue per non soccombere alla superiore ...

“Promette bene”. Salvini punzecchia la Boldrini per il suo nuovo progetto politico alle Elezioni Europee : Nei giorni scorsi qualche avvisaglia si era ‘registrata’. E Laura Boldrini vuole provarci davvero. L’ex Presidente della Camera, in aperto contrasto con l’attuale esecutivo, nei giorni scorsi ha lanciato una provocazione via social. Unire le forze del centrosinistra sotto un unico simbolo. È questa la proposta che arriva dalla Boldrini secondo cui le: “Forze del centrosinistra debbono cogliere l’eccezionalità del ...

Laura Boldrini lancia una lista unitaria per contrastare le destre alle prossime Elezioni europee : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, lancia l'idea di una lista unitaria Europea per contrastare le destre alle prossime elezioni europee del 2019: "Le prossime elezioni europee saranno una sfida tra due visioni del mondo. Che ne dite, se per sfidare la destra, i partiti progressisti rinunciassero ai propri simboli per dare vita a una lista unitaria nel segno dell'apertura e dell'innovazione?".Continua a leggere

Roberto Maroni : 'L'alleanza Lega-M5S finirà con le Elezioni europee 2019' : Richiama Salvini a una maggiore attenzione ai temi dell'Economia : 'Sta facendo molto bene sull'immigrazione, certo con una strategia molto d'impatto, ma per cambiare la situazione servivano dei ...

L’estrema destra vuole vincere le Elezioni europee con la paura : I partiti e gli elettori democratici dovranno fare attenzione, perché populisti e nazionalisti potrebbero diventare la prima forza del parlamento europeo. Leggi

Sondaggi politici/ Elezioni europee : “sovranisti” in crescita - trainati da M5s e Lega : Sondaggi politici, Elezioni europee: “sovranisti” in crescita, trainati da M5s e Lega. Le ultime notizie: in Italia invece è testa a testa tra i partiti di Luigi Di Maio e Matteo Salvini(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:07:00 GMT)

Brunetta : 'Il Governo non arriva alle Elezioni europee - era meglio rivotare a luglio' : Nella puntata di questo 23 luglio della trasmissione Omnibus su La7 è intervenuto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia giunto alla terza Legislatura in Parlamento ed ex ministro della Pubblica Amministrazione, il quale ha parlato di alcuni aspetti politici ed economici che potrebbero minare la durata del Governo Conte e si è soffermato pure sulla situazione della FCA ex Fiat dopo l'uscita di scena di Marchionne. Vediamo meglio che cosa ha ...

Sondaggi politici : M5S avvicina la Lega - euroscettici in crescita per le Elezioni europee : SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. L'istituto di ricerche registra un leggero calo da parte della Lega nelle intenzioni di voto ai partiti. Da segnalare anche il riavvicinamento del Movimento 5 Stelle, che ora si trova a breve distanza dal Carroccio. Segnali di ripresa giungono anche da PD e Forza Italia che, nelle settimane precedenti, avevano perso terreno. SWG: PD e Forza Italia tornano a salire dopo la crisi Al momento, stando ai ...

La destra in Movimento verso le Elezioni europee : ... saranno aperti di Alemanno e proseguiranno con il dibattito cui parteciperanno il senatore Claudio Barbaro , l'onorevole Silvano Moffa e altri esponenti del mondo associativo e politico della destra ...

Salvini-Di Maio - colloquio riservatissimo : accordo Lega M5S almeno fino alle Elezioni Europee : La Dagobomba arriva poco dopo le 17. E' il sito di Roberto D'Agostino a rivelare di un riservatissimo colloquio a quattr'occhi che sarebbe avvenuto nelle scorse ore tra i due vicepremier del governo ...

Elezioni europee : per salvare l'Europa (e l'Italia) non basta una lista unica : Ho molto rispetto per Laura Boldrini e condividiamo spesso idee e pensieri in un rapporto da sempre affettuoso e cordiale. Però la sua proposta di una lista progressista, che comprenda anche il Pd, per le Elezioni europee del 2019 non mi convince. Per due ragioni, collegate fra loro.La prima è che vincerà le Elezioni europee chi saprà portare al voto il maggior numero di persone possibile. Nel 2014, hanno votato un ...