Elettrodomestici green | ecco quanto si risparmia

meteoweb.eu

: Razer Kraken Pro V2 Green - Fourlovers-elettrodomestici,informatica,smarthpone,tv e molto altro - acenadanoi2016 : Razer Kraken Pro V2 Green - Fourlovers-elettrodomestici,informatica,smarthpone,tv e molto altro - pao1paolo : -

(Di martedì 11 settembre 2018) Entro il 2020, grazie aglisempre piùi consumatori europei risparmieranno complessivamente fino a 112 miliardi di euro. I dati arrivano da Avvenia, la società del gruppo Terna attiva nell’ambito del risparmio energetico, che ha condotto uno studio delle più recenti misure dall’Unione Europea in tema di efficienza energetica. Nello specifico, si calcolano circa 55 miliardi di euro di entrate supplementari l’anno per industria, commercio all’ingrosso e al dettaglio, oltre a risparmi annui di energia primaria di 175 Mtep entro il 2020, contribuendo quindi fino alla metà dell’obiettivo dell’Unione in materia di risparmio energetico per quella data. Sulla base della relazione della Commissione Europea sull’impatto contabile della progettazione ecocompatibile si stima, inoltre, che con un attento e consapevole utilizzo die in generale di ...