Ecco la nuova tariffa Ho. Mobile attiva da domani : Ho. Mobile pronta a lanciare la nuova offerta 50 Giga a 8,99 euro per contrastare iliad. Forse domani il giorno del debutto della nuova tariffa Ho. Mobile: 8,99 Euro al mese per 50GB e minuti e SMS illimitati Ho. Mobile va all’attacco della concorrenza con una nuova offerta da 8,99 euro al mese con 50GB […]

The Elder Scrolls : Blades non uscirà a settembre : Ecco la nuova data di lancio : The Elder Scrolls: Blades è stato tra i protagonisti dell'E3 2018, venendo presentato da Bethesda nel corso della sua conferenza nell'ambito della kermesse losangelina.Nonostante il publisher non avesse reso nota una data di lancio per questo titolo mobile, il gioco comparve nell'Apple Store accogliendo i preordini degli utenti. Lo store, oltre a numerose informazioni su Blades, includeva anche la sua data di lancio, fissata per il 1 settembre. ...

20 GB di Internet (illimitati su chat e social) - 1000 minuti e 1000 SMS a 10 euro al mese : Ecco la nuova Vodafone Simple+ : Vodafone Simple+ è tornata, dopo un periodo di pausa, con ancora più traffico dati Internet ed è pronta a far venire l'acquolina in bocca a tutti coloro che vogliono passare il loro numero a Vodafone. L'articolo 20 GB di Internet (illimitati su chat e social), 1000 minuti e 1000 SMS a 10 euro al mese: ecco la nuova Vodafone Simple+ proviene da TuttoAndroid.

She-Ra - Ecco il teaser trailer della nuova serie animata : Arriveranno su Netflix il 16 novembre gli episodi inediti della nuova serie dedicata alla sorella di He-Man: She-Ra and the Princesses of Power, infatti, è la nuova produzione Dreamworks che riprende il cartone animato del 1985. In queste ore è uscito il primo teaser trailer che ci mostra come la principessa Adora, abitante sul pianeta di Etheria, scopre la magica spada che la trasformerà nella potente eroina che tutti conosciamo. Invocando la ...

Iliad - nuova offerta : minuti e 50 GB a 7 - 99 euro al mese | Ritardo portabilità da Vodafone : Ecco come chiedere l'indennizzo : ecco la nuova offerta Iliad - Ritardo portabilità da Vodafone: come chiedere l'indennizzo Iliad, nuova offerta: minuti e 50 GB a 7,99 euro al mese - Ritardo portabilità da Vodafone: ecco come chiedere ...

Amici : Ecco la Nuova Conduttrice del Daytime! : Aria di grossi cambiamenti in casa Mediaset. Stiamo parlando del talent show più amato dagli italiani, Amici. Scopriamo chi sarà colei che sostituirà Stefano De Martino alla conduzione del Daytime! I dirigenti della rete privata hanno voglia di novità, portare ai loro programmi, una ventata di aria fresca, ma soprattutto proporre ai fedeli telespettatori, conduttori giovani. Precedentemente vi avevamo rivelato che Stefano De Martino, non sarà ...

Ho.Mobile - nuova promo di settembre “clone” di Iliad/ Ecco l’offerta e come attivarla : prezzi bomba : A quanto pare Ho.Mobile sarebbe proprio ad un passo dal buttare fuori la nuova offerta pronta a lasciare tutti con il fiato sospeso, la promo che fa "tremare" Iliad.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:53:00 GMT)

Svelata la nuova IP del team di Yakuza : Ecco "Judge Eyes" : Come segnalato da USGamer, al PlayStation Lineup Tour il CCO Sega, Toshihiro Nagoshi, è apparso sul palco per rivelare la nuova IP dello studio di Yakuza. "Project Judge", o "Judge Eyes" come viene chiamato al momento, uscirà più avanti quest'anno su PS4.A quanto pare, la data di rilascio del 13 dicembre 2018 si applica solo alla versione giapponese del gioco. Judge Eyes dovrebbe arrivare in occidente nel corso del 2019.I dettagli sono alquanto ...

Non ho l’età 2018 2019 - la nuova stagione su Rai3 : Ecco quando : Torna su Rai3 la nuova stagione del format dedicato all’amore over 65 “Non ho l’età”: ecco data di messa in onda e anticipazioni Al via la nuova stagione di “Non ho l’età“, il programma televisivo ideato da Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano e trasmesso in prima serata su Rai3. Dopo il grande successo della prima serie, Rai3 ha deciso di mettere in cantiere anche una seconda stagione ...

Pamela Camassa è la nuova conduttrice del daytime di Amici? Ecco l’indizio : La nuova conduttrice di Amici di Maria De Filippi è Pamela Camassa? Pamela Camassa pronta a sbarcare ad Amici di Maria De Filippi? A quanto pare sì, o almeno così sembra dall’ultimo scatto pubblicato dalla fidanzata di Filippo Bisciglia. La showgirl ha postato su Instagram un selfie nel quale si nota alle sue spalle il […] L'articolo Pamela Camassa è la nuova conduttrice del daytime di Amici? Ecco l’indizio proviene da Gossip e ...

Calciomercato : Ecco la nuova squadra di John Terry : Colpo di scena in questa appendice di mercato estivo, durante la quale c’è ancora chi cerca una sistemazione in linea con le proprie ambizioni. E’ il caso di John Terry, storico capitano del Chelsea, che è sul punto di trasferirsi in Russia, per vestire la maglia dello Spartak Mosca. Il difensore inglese, classe 1980, è attualmente svincolato ed è stato avvistato a Roma, fra i corridoi di Villa Stuart, dove si sta sottoponendo ...

Fca - Ecco la nuova squadra di Manley : Sono iniziate con un minuto di silenzio per onorare Sergio Marchionne le assemblee di Fca e Ferrari. Ieri nello studio legale Loyens & Loeff di Amsterdam le nomine effettuate 21 luglio dai cda sono ...

Leo Parraguez - il famoso calciatore parla nuovamente sul caso “Maluma gay” ed Ecco la verità : Una settimana fa Leo Parraguez ha rivelato di aver ricevuto una proposta indecente da parte di Maluma. Stando alla ricostruzione del calciatore argentino, il cantante gli avrebbe chiesto delle foto intime e di avere un rapporto. Queste dichiarazioni hanno scatenato il caos e Leo ha chiesto a tutti di non parlarne più, ma non è servito, quindi adesso è passato alle scuse ufficiali. Parraguez non solo si è scusato con Maluma e con i suoi fan, ma ...

Roma - Ecco la nuova squadra femminile della serie A : le colleghe di De Rossi&Co sfilano a piazza di Spagna : Vogliamo appassionare le persone, avvicinarle al mondo del calcio femminile' le parole dell'allenatrice giallorossa, in linea col capitano Bartoli: 'Da Romana e Romanista è un privilegio indossare la ...