Droni per controllare ponti e strutture? Alte potenzialità tecniche | efficienza | tempi e

Aiut Alpin - Droni rischio per elisoccorso : ANSA, - BOLZANO, 4 SET - I droni, usati sempre più spesso da appassionati ed escursionisti per riprese aeree in montagna, possono rappresentare un serio pericolo per l'elisoccorso. "Il droni sono ...

Azzannato dal boxer a 13 anni - l'esperto : 'Colpa dei paDroni' : In Inghilterra li chiamano 'Nannie dog' per via del loro carattere affabile soprattutto nei confronti dei bambini. Sono i boxer, una razza di cani che, al contrario di quanto la loro stazza possa ...

Napoli - parcheggio abusivo spa : sono 3.600 i paDroni delle strade. Multe per tre milioni : mai pagate : Per combattere il nemico bisogna conoscerlo perfettamente, così negli ultimi mesi la «mappa» dei parcheggiatori abusivi di Napoli che un tempo era custodita gelosamente al comando...

Filippine - prete in fuga dagli "squaDroni della morte" : "Temo per la mia vita" : Teme per la sua vita padre Amado L. Picardal , al punto di abbondare il suo monastero, a Cebu, per rifugiarsi in 'un posto più sicuro'. Siamo nell'arcipelago delle Filippine dove migliaia di persone ...

A Londra si vogliono trasformare i tetti in porti verticali per Droni e taxi volanti : droni e taxi del cielo rivoluzioneranno presto lo skyline delle nostre metropoli. Lo hanno ribadito negli ultimi mesi gli esperti di Uber, che vedono nel trasporto aereo (ed elettrico) la naturale evoluzione degli attuali spostamenti su gomma. E così, guardando a un futuro tutt’altro che lontano, c’è già chi inizia a progettare ed acquistare quelli che saranno tra gli spazi in assoluto più ambiti dei prossimi anni: i tetti di ...

DIRETTA/ Psv-Bate Borisov (risultato live 2-0) streaming video e tv : tutto facile per i paDroni di casa : DIRETTA Psv Bate Borisov, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Gli olandesi sono vicini alla qualificazione alla fase a gironi della Champions League(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 22:08:00 GMT)

I Droni per fermare gli ambulanti : “Basta abusivi nel nostro litorale” : Hanno fatto appena in tempo a scendere dal pullman e prima che si inoltrassero nella pineta sono stati filmati. Pochi minuti dopo gli agenti della polizia locale e della finanza li hanno bloccati. ...

DIRETTA / Guingamp Psg (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca Roux per i paDroni di casa! : DIRETTA Guingamp Psg, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Seconda giornata nella Ligue 1, i parigini arrivano dal convincente 3-0 all'esordio(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Beach volley - Europei Under 18 Brno. PaDroni di casa troppo forti : doppio nono posto per gli azzurri : Si ferma davanti a due coppie della Repubblica Ceca padrona di casa la corsa delle due coppie azzurre impegnate ai campionati Europei Under 18 di Brno. E’ nono posto sia per Costabile/Ditta in campo maschile che per Viscovich/Frascio in campo maschile: risultato da non disprezzare per due coppie che per la prima volta in carriera si affacciavano ad un palcoscenico internazionale e sono uscite di scena a testa alta senza mai smettere di ...

Genova : anziano disperso : anche i Droni per le ricerche : Proseguono le ricerche di un uomo disperso da domenica a Campo Ligure, nell’entroterra di Genova. L’82enne era uscito per una passeggiata e non è rientrato a casa: sono stati i familiari a lanciare l’allarme domenica sera. A coordinare le operazioni i vigili del fuoco di Genova, impegnati insieme a polizia locale, carabinieri e volontari della protezione civile. Impegnati anche i sommozzatori che hanno perlustrato fiumi e ...

Diretta / Frosinone Sudtirol (risultato live 0-0) streaming video e tv : Occasione per i paDroni di casa : Diretta Frosinone Sudtirol: info streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa Italia, e messo in programma oggi 12 agosto allo Stirpe.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:32:00 GMT)

Lega - verso rottura con Forza Italia : “Partito morente”/ Il piano di Salvini per impaDronirsi del centrodestra : Lega, verso rottura con Forza Italia: “Partito morente. Inutile essere ipocriti, stanno più con il Pd che con noi”. Il piano di Salvini per impadronirsi del centrodestra. (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:30:00 GMT)

TERZO POSTO A BURGOS PER L'ANDroni GIOCATTOLI SIDERMEC CON DAVIDE BALLERINI : Dopo il bel successo di ieri di Francesco Gavazzi, anche oggi la Vuelta a BURGOS ha visto i corridori delL'ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC mettersi in bella evidenza. Nella seconda tappa da Belorado a ...