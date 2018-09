DOOM Eternal | i giocatori saranno incoraggiati a giocare in modo ancora più aggressivo

DOOM Eternal : il lancio su Switch - il multiplayer e un'occhiata al Paradiso - intervista : Recentemente abbiamo avuto occasione di sederci a fare due chiacchiere con Marty Stratton e Hugo Martin, rispettivamente executive producer e creative director di Doom Eternal e abbiamo posto loro alcune domande sul gioco il cui gameplay è stato da poco mostrato.Siamo davvero entusiasti perché abbiamo la sensazione che questo Doom Eternal possa portarci, per la prima volta, a visitare il Paradiso, oltre che l'Inferno. Avete presente quella ...

DOOM Eternal : id Software parla del funzionamento delle vite extra : Grazie al trailer di gameplay di DOOM Eternal che Bethesda ha mostrato nel corso della QuakeCon 2018, abbiamo potuto apprendere che nel gioco sarà possibile raccogliere delle rare vite extra, che salvano il protagonista dalla morte fornendogli inoltre alcuni istanti d'invulnerabilità.Facendo quattro chiacchiere con VG24/7, id Software ha potuto parlare in maniera più approfondita di questa meccanica di gameplay, colmando i dubbi dei giocatori ...

DOOM Eternal : gli sviluppatori puntano al 4K e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X : In occasione del QuakeCon è stato finalmente mostrato il gameplay dell'atteso DOOM Eternal e sono state condivise parecchie notizie, compresa quella relativa alla versione per Nintendo Switch.Ora id Software, in un'intervista con PCGamesN, svela ulteriori dettagli che riguardano nello specifico le versioni per PS4 Pro e Xbox One X. Stando agli sviluppatori, DOOM Eternal sulle console "mid gen" punterà al 4K e 60fps.L'obiettivo sarà possibile ...

DOOM Eternal : Ecco perché non è stato chiamato Doom 2 : Dopo aver rilasciato un video gameplay per il suo Doom Eternal, id Software ha spiegato tramite un'intervista il motivo per cui Doom Eternal non si chiamerà semplicemente Doom 2.Come riporta Gamingbolt, la decisione di usare Eternal è legata ad una questione di "stile", come spiegato dal produttore esecutivo Marty Stratton:"Ci sentite tutte le volte chiamarlo Doom 2016, e Internet lo chiama sempre Doom 2016, pensiamo e ripensiamo se sia stato un ...

DOOM Eternal per Switch girerà a 30fps e sarà lanciato insieme alle versioni PS4 - Xbox One e PC : Dal QuakeCon 2018 è arrivata la gradita notizia dell'arrivo di DOOM Eternal su Nintendo Switch, un'ulteriore conferma di come Bethesda voglia continuare a supportare la console di Nintendo dopo il precedente DOOM.Ora, in un'intervista rilasciata da Marty Stratton di id Software a Eurogamer.net, scopriamo che questa versione punterà ai 30fps e che questo non andrà a incidere in alcun modo sull'esperienza di gioco.Inoltre, è arrivata la conferma ...

RAGE 2 e DOOM Eternal arriveranno anche su Steam? Bethesda lascia aperto uno spiraglio : RAGE 2 e DOOM Eternal sono stati assoluti protagonisti al QuakeCon 2018. Dall'evento sono arrivate numerose interessanti notizie per i due attesi giochi e, ora, sappiamo che RAGE 2 non avrà componenti multiplayer e siamo stati in grado di vedere e scoprire lo spettacolare gameplay di DOOM Eternal.Tuttavia, gli utenti PC continuano a chiedersi se i due giochi arriveranno solamente attraverso il client Bethesda.net, come accadrà per Fallout 76. ...

DOOM Eternal : il motore grafico potrà elaborare un numero di dettagli geometrici 10 volte maggiore : Al QuakeCon 2018 id Sfotware ha parlato del suo nuovo motore grafico id Tech 7, il quale alimenterà il nuovo ed atteso Doom Eternal, riporta DSOgaming.Ebbene secondo gli sviluppatori il nuovo motore grafico id Tech 7 potrà elaborare un maggior numero di dettagli geometrici. In paragone al precedente motore id Tech 6 si tratta di un numero dieci volte maggiore. Con questo nuovo engine grafico Dome Eternal ci mostrerà anche livelli e luoghi mai ...

DOOM Eternal : le invasioni alla "Dark Souls" faranno parte del comparto multiplayer del gioco : DOOM Eternal al QuakeCon 2018 ha rivelato numerosi interessanti dettagli in merito a gameplay e meccaniche online, e proprio in questo senso una delle notizie che più hanno sorpreso è stata l'introduzione della meccanica delle invasioni alla "Dark Souls", riporta Screenrant.Se conoscete la saga dei Souls ma anche Bloodborne, conoscerete sicuramente benissimo questa meccanica, la quale consiste ovvero di invadere il mondo di gioco di un altro ...

DOOM Eternal vedrà il ritorno del multiplayer tradizionale : Assieme all'introduzione di una nuova forma di multiplayer basata sulle invasioni, su DOOM Eternal farà ritorno anche il gioco competitivo standard che abbiamo imparato ad apprezzare col primo capitolo, riporta Dualshockers.Marty Stratton di id Software ha confermato che il multiplayer competitivo standard del DOOM del 2016 tornerà in DOOM Eternal, anche se non sono ancora pronti a parlarne molto. "La storia delle invasioni è solo uno dei modi ...

DOOM Eternal : il gioco uscirà anche su Nintendo Switch : In occasione del QuakeCon 2018 è giunto a sorpresa anche l'annuncio di una versione di DOOM Eternal anche per Nintendo Switch, riporta Dualshockers.La versione Switch del gioco segue dunque quanto di buono è stato fatto col precedente gioco di DOOM uscito per la portatile di Nintendo, sembra infatti che Bethesda e id Software fossero soddisfatti del lavoro compiuto col porting su Switch del DOOM del 2016, per cui è arrivato l'annuncio ufficiale ...

DOOM Eternal : non vedremo il ritorno di SnapMap ma avremo DLC per la campagna in single-player : DOOM Eternal si è esibito sul palco del QuakeCon con qualche immagine, ed in seguito ad una serie di Q&A con la stampa sono emersi interessanti dettagli in merito al gioco.Come riporta Dualshockers Marty Stratton di id Software ha fornito dettagli interessanti sul nuovo DOOM Eternal, anche in merito alle richieste di SnapMap nel gioco. Ecco quali sono state le sue parole: "Non abbiamo intenzione di portare SnapMap in DOOM Eternal. Le nostre ...

DOOM Eternal : Gameplay e nuovi dettagli al QuakeCon 2018 : Durante il QuakeCon 2018 che si è tenuto ieri, Bethesda ha mostrato i primi due Gameplay di DOOM Eternal, svelando anche delle nuove informazioni che vogliamo condividere con voi quest’oggi. DOOM Eternal: nuovi dettagli da Bethesda Marty Stratton di id Software afferma: Durante il QuakeCon 2018 vi abbiamo mostrato la nuova modalità Invasion, la quale come suggerisce il nome stesso, permette ai giocatori di assumere il ...

DOOM Eternal si mostra in un primo - spettacolare video di gameplay : Sul palco della QuakeCon 2018, giusto qualche minuto fa, DOOM Eternal ha preso la parola per mostrarsi in un primissimo video di gameplay ufficiale, dopo che il gioco era stato annunciato all'E3 2018 senza che fosse possibile vederlo in azione.Come succede molto spesso quando parliamo di DOOM, il gameplay ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori per la quantità e la qualità dell'azione mostrata, dando un assaggio dell'arsenale che il ...