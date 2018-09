Djokovic è tornato inarrestabile. E il merito è (anche) di Cecchinato : E adesso chi glielo spiega agli altri che è tutta colpa di un italiano? "È successo tutto il giorno della sconfitta con Cecchinato a Parigi: ero deluso perché sentivo che stavo tornando al mio livello. Così ho deciso di staccare qualche giorno, e...". Appunto: e...Se Novak Djokovic è arrivato a vincere gli Us Open, a raggiungere Sampras a quota 14 negli Slam, a sembrare di nuovo il RoboNole che era prima dell'infortunio al gomito, lo deve a ...

US Open 2018 - Novak Djokovic : “E’ un qualcosa di speciale aver raggiunto Pete Sampras”; Juan Martin Del Potro : “Fiero di essere tornato in Finale dopo 9 anni” : Ci ha provato l’argentino Juan Martin Del Potro a conquistare di nuovo New York dopo la storica impresa del 2009 ma contro questo Novak Djokovic non c’è stato davvero nulla da fare. E’ il serbo il re degli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis, impostosi con il punteggio di 63 76(4) 63, in tre ore e un quarto, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro per la terza volta dopo i successi del 2011 e del 2015. Un ...

US Open - Novak Djokovic è campione : lo “schiacciasassi” è tornato - il cuore di Del Potro non basta : Novak Djokovic è il campione degli US Open 2018, il tennista serbo è tornato quello di un tempo, nulla da fare per Del Potro Novak Djokovic è il campione degli US Open 2018. Il tennista serbo ha letteralmente dominato questa sera contro un Del Potro senz’altro coriaceo, spinto dal suo pubblico, ma impotente contro un Nole in stato di grazia. Djokovic sembrava essere un muro al cospetto dell’avversario, ributtando tutto ...

Djokovic è tornato : "Superate le montagne russe" : Novecentotrentacinque giorni dopo l'ultima volta, la sfida a Cincinnati tra Djokovic e Federer doveva per forza essere storica. Lo è stata. Vincendo 6-4, 6-4 la finale, Novak ha firmato ...

Tennis - Cincinnati - Djokovic : "Tornato dopo due anni di montagne russe" : Un Novak Djokovic versione Wimbledon supera con un doppio 6-4 uno sbiadito Roger Federer aggiudicandosi per la prima volta in carriera il torneo di Cincinnati, unico Masters 1000 che mancava alla ...

Tennis - Djokovic al settimo cielo : “sono tornato dopo le montagne russe” : Novak Djokovic pronto a presentarsi agli Us Open come uno dei favoriti dopo la bella vittoria a Cincinnati contro Federer Tennis, Novak Djokovic si è aggiudicato ieri il Masters 1000 di Cincinnati, l’unico che mancava alla sua collezione in bacheca. Il serbo, dopo aver superato Federer, è l’unico Tennista in attività ad aver vinto tutti i tornei del circuito Masters 1000. Al settimo cielo dopo la gara, ha parlato durante la ...

F1 - Grosjean si mette alle spalle i problemi di inizio anno : “io come Djokovic - spero di essere tornato quello di prima” : Il pilota francese ha parlato del suo difficile inizio di stagione, paragonandolo a quello vissuto da Djokovic negli ultimi mesi Zero punti nelle prime otto gare di questa stagione, ventuno nelle successive quattro. Romain Grosjean pare essersi lasciato alle spalle il periodo complicato di inizio anno, risalendo la china dopo i numerosi problemi avuti. Photo4 / LaPresse Adesso il francese pare essersi messo in scia di Magnussen, tornando a ...

Coach Vajda fa sorridere i fan di Djokovic : “Nole è tornato e si diverte! Wimbledon la svolta - adesso deve solo…” : Novak Djokovic è tornato, parola di Coach Vajda: l’allenatore slovacco racconta di un Nole rilassato e che è ritornato finalmente a sorridere grazie al tennis L’infortunio al gomito, il lungo stop, l’interminabile riabilitazione e la corsa a ‘ritornare quello di prima’ sembravano aver tolto al tennis uno dei suoi talenti migliori, Novak Djokovic. Fortunatamente non è stato così. È bastato tanto impegno, una ...

Guga Kuerten non ha dubbi : “Djokovic è tornato - può superare gli Slam di Nadal” : Guga Kuerten non ha dubbi in merito al ritorno al top di Novak Djokovic: secondo l’ex tennista brasiliano, Nole potrà anche superare gli Slam vinti da Nadal La finale di Wimbledon ha ‘restituito’ al mondo del tennis Novak Djokovic. Il tennista serbo sembra essere ritornato quasi al top della sua forma psico-fisica e l’infortunio al gomito sembra ormai definitivamente alle spalle. L’ex tennista brasiliano ...

Djokovic è tornato dall'inferno : Ha ricominciato a vincere Novak Djokovic. A due anni di distanza dal suo ultimo titolo Slam il tennista serbo di trentuno anni ha conquistato il suo terzo titolo a Wimbledon, vincendo in tre set contro il sudafricano Kevin Anderson. Subito dopo aver perso ai quarti di finale del Roland Garros contr

Novak Djokovic è tornato tra i big del circuito - tornerà a dominare come prima dell'infortunio? : Rispetto al quinquennio 2011-2016 in cui è stato il numero 1 al mondo con continuità, il gioco attuale del serbo è migliorato sicuramente nel servizio , infatti è il colpo che si è rivelato decisivo ...

Djokovic è tornato tra i big del circuito - ma riuscirà a tornare a dominare come negli anni precedenti all’infortunio? : Novak Djokovic è tornato definitivamente nell’elite del tennis mondiale: questo è il verdetto che hanno emesso le due settimane londinesi dei Championships 2018. Il serbo ha conquistato per la quarta volta il successo nello slam più ambito dopo una cavalcata in cui ha spazzato via tutti gli avversari di livello inferiore senza accumulare troppi minuti in campo ed è riuscito a battere Rafa Nadal in una semifinale epica. Djokovic è tornato a ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato ai vertici anche senza la versione RoboNole - ma la finale con Kevin Anderson non è stata bellissima : Chiariamo subito il concetto: Novak Djokovic questo Slam se l’è meritato perché, pur essendo ancora parente piuttosto lontano del RoboNole che tutto spianava e tutti scotennava, ha fatto valere la propria forza nei momenti necessari del torneo. Non gli è servito dover dimostrare di esser più forte dell’intero pianeta; gli è bastato essere più pronto di sette giocatori, quelli che si è trovato di fronte fino alla finale, con Kevin ...

Wimbledon - Novak Djokovic è tornato : Emozionato Djokovic, che risorge dopo un periodo difficile: "E' difficile scegliere le parole, mi passano davanti gli ultimi 15 mesi per tornare in finale qui nel posto più bello del mondo. Sono ...