Disponibile ora il Ferrari Essentials Pack per Project CARS 2

E' ora Disponibile la beta di Blackout - la modalità battle royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Da oggi è finalmente disponibile la beta della modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, stiamo parlando di Balckout naturalmente. Una celebrazione dell'universo Black Ops, Blackout porta Call of Duty nelle ambientazioni e personaggi classici della serie, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Activision: Read more…

Mega Man 11 – La demo è ora Disponibile : Tutti coloro che non vedono l’ora dell’uscita di Mega Man 11 hanno finalmente l’occasione di mettere alla prova le loro abilità, prima del 2 ottobre, uscita del gioco. Affronta il formidabile e alquanto arrogante Block Man nella demo gratuita, disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Prova Mega Man 11 GRATIS con la demo Nella demo i giocatori hanno la possibilità di scegliere tra ...

Razer Nommo Pro è ora Disponibile in Italia : Razer Nommo Pro, il sistema di speaker 2.1 certificato THX annunciato al CES 2018 è ora disponibile. Certificazione THX, due tweeter indipendenti in seta montati su altoparlanti rivestiti in Kevlar Dupont con driver da 3 pollici, nonché un subwoofer cilindrico indipendente da 7 pollici sono alcune delle caratteristiche principali del sistema. Completa il tutto un control pod per la regolazione di volume e potenza, mentre la personalizzazione di ...

Planet Alpha è ora Disponibile - pubblicato il trailer di lancio : Planet Alpha è finalmente disponibile e per l'occasione è stato pubblicato un trailer di lancio.Come riporta Rock Paper Shotgun, in Planet Alpha il giocatore è portato a vagare in un lontano pianeta alieno, risolvendo enigmi e schivando laser. Le sensazioni rimandano a capolavori come Limbo e Another World. I colori saranno un indicatore da tenere d'occhio in quanto diventeranno più spenti man mano che il personaggio subirà danni, fino ...

La demo di Fist of the North Star : Lost Paradise è ora Disponibile su PlayStation 4 : Fist of the North Star: Lost Paradise sarà disponibile il 2 Ottobre, 2018! Prima del lancio, puoi provare le abilità di Kenshiro ed esplorare la città di Eden e le terre post-apocalittiche che la circondano nella demo di Fist of the North Star: Lost Paradise, ora disponibile sul PlayStation Store. Fist of the North Star: Lost Paradise: Scarica la demo In questa demo, i giocatori possono scegliere tra due diverse ...

Kena Casa è ora Disponibile in tutta Italia : Internet fino a 30 Mbps a partire da 19 - 90 euro : Dopo un periodo di test Kena Casa è ora disponibile su tutto il territorio Italiano, anche se la copertura rimane ancora sperimentale. L'articolo Kena Casa è ora disponibile in tutta Italia: Internet fino a 30 Mbps a partire da 19,90 euro proviene da TuttoAndroid.

Rimane ancora Disponibile l’offerta di ho. Mobile a 6 - 99 Euro al mese : ho. Mobile proroga l'offerta a 6,99 Euro con 40 GB, minuti illimitati e SMS illimitati, ma solo presso corner e punti vendita aderenti. L'articolo Rimane ancora disponibile l’offerta di ho. Mobile a 6,99 Euro al mese proviene da TuttoAndroid.

FaceBook Watch ora Disponibile per tutti - ecco come accedere al nuovo servizio : FaceBook Watch è stato implementato per tutti i suoi utenti, l’aggiornamento è avvenuto lato server e questo nuovo servizio ha il compito di raccogliere tutti i video presenti nella piattaforma per creare una sezione di divertimento separata a quella dei classici post.Prima del rilascio ufficiale, FaceBook Watch era disponibile solo negli Stati Uniti e per una ristretta cerchia di iscritti che hanno svolto il lavoro di tester, ma ora è ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra - Definitive Edition è ora Disponibile : Warner Bros. Interactive Entertainment oggi ha annunciato che La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra - Definitive Edition, la versione più completa dell'epico gioco d'azione a mondo aperto uscito l'anno scorso, è disponibile da oggi 31 agosto per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X, PC con Windows 10 attraverso il Microsoft Store, PS4 e PS4 Pro. Sviluppato da Monolith Productions, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra - ...

L'FPS free-to-play Dirty Bomb è ora Disponibile : Lo shooter free-to-play Dirty Bomb è rimasto in versione beta per anni ma ora finalmente è disponibile nella sua versione 1.0.Come riporta Rock Paper Shotgun, il gioco è ambientato in una Londra nel caos dopo un disastro nucleare, il giocatore dovrà scegliere tra 23 mercenari hight tech e portare la sua squadra alla vittoria. Possiamo descrivere il titolo come un mix tra Counter-Strike e Team Fortress 2.Pur non essendo il titolo competitivo del ...

Samsung Galaxy Watch ottiene il primo aggiornamento (pur non essendo ancora Disponibile la versione definitiva) : Samsung Galaxy Watch, il successore di Samsung Galaxy Gear 3, è stato presentato insieme al Galaxy Note 9. Per il momento, però, è […] L'articolo Samsung Galaxy Watch ottiene il primo aggiornamento (pur non essendo ancora disponibile la versione definitiva) proviene da TuttoAndroid.

Si torna nelle strade di Sotenbori con Yakuza Kiwami 2 - ora Disponibile in occidente : Ripercorrete il viale dei ricordi con Kazuma Kiryu quando ritornerete a Sotenbori, Osaka, per mediare la pace tra clan rivali, sulla scia di un improvviso assassinio. Sfidato da Ryuji Goda, il Dragone di Kansai, Kiryu si lascerà indietro la sua vita pacifica e si inoltrerà nel mondo che desiderava lasciarsi alle spalle, un mondo in cui può esserci un solo dragone. Unitevi a Kiryu e aiutatelo nella sua grande impresa in Yakuza Kiwami 2, ...

Il nuovo client di Gmail è ora Disponibile per gli utenti Google Apps : Il team del colosso di Mountain View ha messo a disposizione di tutti gli utenti Goolge Apps la nuova applicazione Web di Gmail. Ecco cosa cambia L'articolo Il nuovo client di Gmail è ora disponibile per gli utenti Google Apps proviene da TuttoAndroid.

Sword Art Online Re : Hollow Fragment ora Disponibile su Steam : ... offre ai giocatori un solido gameplay RPG in cui gli attacchi combinati, la velocità di esecuzione e la conoscenza dell'avversario saranno fondamentali per sopravvivere in questo mondo virtuale! L'...