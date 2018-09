«Dicono che sono un capriolo»

Paola Perego : “Dicono che lavoro perché sono la moglie di Lucio Presta? Io ci rido... ” : In occasione dell'evento 'Il Tempo delle Donne', la conduttrice intervistata con il marito e agente dei vip ha risposto alle...

Gli Stati Uniti Dicono che il regime di Assad sta preparando un grosso attacco chimico contro i ribelli di Idlib - in Siria : Gli Stati Uniti dicono di avere le prove che il regime di Bashar al Assad stia preparando un grosso attacco chimico contro i ribelli di Idlib, in Siria. Lo ha detto giovedì Jim Jeffrey, che da metà agosto è Consigliere speciale The post Gli Stati Uniti dicono che il regime di Assad sta preparando un grosso attacco chimico contro i ribelli di Idlib, in Siria appeared first on Il Post.

Pd - tutti Dicono Fico. Ma alla guida del partito vedo bene Roberto Giachetti : Il governo degli Ignoranti ogni giorno regala una “perla”. Il ministro a sua insaputa “Tontinelli” in Parlamento, riferendo sul caso del crollo del Ponte Morandi, dichiara di aver ricevuto pressioni per evitare di divulgare notizie sulle concessioni autostradali. Il ministro lo afferma ma non dice i nomi: il solito ossimoro sull’onestà dell’ex Movimento 5Stelle. Luigi Di Maio continua ad annunciare provvedimenti fantasma mentre Matteo Salvini, ...

Premier League - il Chelsea continua a vincere ma i bookmakers Dicono ancora City : Premier League sempre più bella, con il Chelsea che in questa stagione sembra essere pronto a tornare in corsa per il titolo con il City continuano a vincere partita su partita, ma non è ancora abbastanza. Maurizio Sarri e il Chelsea sono primi a punteggio pieno in Premier League, con 12 punti conquistati in tre partite. Nonostante l’invidiabile media, però, il tecnico toscano non ha ancora convinto pienamente i bookmaker, che non ...

Missione Sophia - anche i ministri degli Esteri dell’Ue Dicono no alle modifiche : Seconda fumata nera in due giorni. Dopo il no opposto giovedì alle richiesta italiane dal consiglio informale dei ministri della Difesa, anche i titolari dei dicasteri degli Esteri dell’Unione hanno detto no alla modifica delle regole di ingaggio della Missione EunavForMed Sophia, che prevede che i migranti salvati nel Mediterraneo vengano portati in Italia. “Non c’è la soluzione oggi – ha confermato il ministro Enzo ...

Macron attacca l'Italia : "Crolla un ponte e Dicono che è colpa dell'Europa" : Una battaglia politica e ideologica che si giocherà anche nella tornata delle Europee del prossimo anno.

Analisi criptovalute - dati Tether ci Dicono che è sempre più difficile manipolare il mercato : ... non è certo una novità che continue domande su Tether e Bitfinex , uno dei più grandi exchange criptovalutari del mondo, che condividono lo stesso team di gestione, abbiano perseguitato il mondo ...

Missione Sophia - ministri Difesa dell’Ue Dicono no a modifiche. Trenta : ‘L’Europa non c’è’. Salvini : ‘Vedremo se continuare’ : La Missione EunavForMed Sophia non cambia, le regole d’ingaggio rimangono invariate: i migranti salvati nel Mediterraneo continueranno a essere portati in Italia. E’ il risultato della due giorni di consiglio informale dei ministri della Difesa europei a Vienna. Ora Roma ripone le proprie residue, flebili speranze nella riunione dei titolari dei ministeri degli Esteri dell’Unione che si terrà tra oggi e domani, sempre nella ...

I dirigenti di Atlantia Dicono che non hanno sacrificato la manutenzione per 'il dio del profitto' : 'Nessun freno agli investimenti per la sicurezza, nessun taglio alle spese di manutenzione da immolare sull'altare del dio profitto . Al contrario, la volontà di investire pesantemente in sicurezza'. ...

Sfollati disperati : 'Ci Dicono che crollerà tutto' : La voce disperata degli Sfollati della zona di via Fillak. I cittadini non sanno come ritornare alle proprie case per recuperare i propri averi. Il sindaco. 'Sarà difficile, quelle case non si possono ...

Google traccia i movimenti degli utenti - anche se impostazioni privacy Dicono no : Molti servizi Google sui dispositivi Android e IOS registrano i movimenti degli utenti, anche se le impostazioni sulla privacy selezionate chiedono esplicitamente di non farlo. Un nuova inchiesta dell"Associated Press ha infatti dimostrato che i dati sulla posizione vengono continuamente registrati da Google, anche se l"utente ha utilizzato un"impostazione di privacy che ne vieta esplicitamente la raccolta e il trattemento. I risultati riportati ...

La ragazza che ha spinto l'amica dal ponte di 19 metri non sarebbe affatto dispiaciuta. Lo Dicono fonti vicine : Ha spinto l'amica sedicenne, contro la sua volontà, da un ponte alto quasi 19 metri causandole la rottura di cinque costole e la perforazione di un polmone nell'impatto con l'acqua del fiume. La donna che ha compiuto un simile gesto ai danni di Jordan Holgerson si chiama Taylor Smith e ha 18 anni: il Daily Mail ha avuto conferme della sua identità da parte di fonti molto vicine alle due e ha ricostruito la sua figura.Le foto ...

Di Maio : “Le opposizioni Dicono che i mercati ci attaccheranno? Non siamo ricattabili” : Di Maio dice che il governo ha già le coperture per il superamento della legge Fornero e per il condono fiscale: "Il tetto del 3% di deficit non ci sarà bisogno di sforarlo. Con Conte e Tria convinceremo la Ue a farci fare riforme che porteranno all'abbassamento del debito e all'aumento della domanda interna"Continua a leggere

No Tav - No Tap e non solo - Tutti i no che Dicono sì alla decrescita : I lavoratori hanno supplito a una certa ritrosia dell'industria a difendersi a viso aperto, con le ragioni dell'economia e dell'efficienza, in favore del consumatore, cioè Tutti noi. Sarebbe bastato ...