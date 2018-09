Diciotti - tutti i migranti fuggiti Stanze vuote a Rocca di Papa : Un soggiorno lampo. Arrivati tra le proteste nella notte fra il 28 e il 29 agosto, poi fuggiti via prima alla spicciolata, quindi in gruppi più consistenti, al centro della Cei 'Mondo Migliore' di ...

Fico : "Dalla Diciotti dovevano scendere tutti subito" : Roma, 3 set. , AdnKronos, - "Non c'è dubbio, e lo dico senza alcuna remora, che dalla Diciotti tutte le persone dovevano scendere sul territorio italiano il primo giorno e non si doveva aspettare ...

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...

Fico alla Festa Pd : “Cambiare Dublino ma non verso Orban. Diciotti? Tutti i migranti dovevano scendere dal primo giorno” : “Modificare il regolamento di Dublino ma non verso Viktor Orban“. E “non c’è dubbio che dalla nave Diciotti tutte le persone dovevano scendere dal primo giorno”. Roberto Fico dalla Festa del Pd di Ravenna ha parlato della sua posizione sulla questione immigrazione. E come già emerso nei giorni scorsi non ha nascosto la sua divergenza di opinioni con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Alle Europee? ...

Diciotti - la mamma dei razzisti è sempre incinta. Dieci esempi tutti italiani : Ne ho scelti Dieci a caso, presi tra i commenti della pagina ufficiale di Matteo Salvini. Non ho guardato da dove vengono, che lavoro fanno, la loro istruzione. Non importa. Mi bastano per prendere atto di una questione che forse ancora non abbiamo sufficientemente preso in considerazione in maniera seria. L’Italia non è più solo divisa tra Nord e Sud; tra ricchi e poveri; tra classe medio bassa e bassa; tra casta e non casta. L’Italia è fatta ...

Diciotti - i migranti salvati raccontano le torture subite in Libia : “Venduti e violentati - i 16 bambini nati in quei mesi sono tutti morti” : "Ci hanno detto che erano tenuti sotto terra, in un magazzino, alcuni sono stati venduti due o tre volte. In questo periodo sostengono che sono nati 16 bambini, che sono tutti morti nel giro di pochi mesi", spiega Carlotta Sami dell'Unhcr, raccontando le storie di tortura e detenzione in Libia dei migranti salvati dalla nave Diciotti e ora ospitati nel centro "Mondo migliore" di Rocca di Papa.Continua a leggere

Diciotti - il pm chiede i nomi di tutti i migranti : "Hanno diritto a costituirsi contro Salvini" : Gli atti arriveranno venerdì al tribunale dei ministri di Palermo. Il procuratore prepara l’atto d'accusa

Scesi tutti i migranti dalla Diciotti - fermati presunti scafisti : Catania, askanews, - Quattro migranti, tre egiziani e uno del Bangladesh, che erano a bordo dalla nave Diciotti, sono stati fermati dalla Polizia perché sospettati di essere scafisti.Ai quattro ...

Diciotti - i migranti sbarcano tutti : accolti da Albania - Irlanda e Chiesa. Arrestati 4 scafisti : Anche perché, sottolinea il presidente della Cesi, 'non facciamo e non vogliamo fare politica', ma solo 'testimoniare l'amore e la carità cristiana mentre orientiamo le coscienze dei cristiani'. ...

Diciotti - scesi tutti i migranti. Di Maio : 'Governo è stato compatto' | : A 5 giorni dall'attracco al porto di Catania, sono sbarcati i 137 migranti a bordo di nave. Verranno distribuiti tra Chiesa Italiana - un centinaio - Albania e Irlanda, una ventina ciascuno. Salvini ...

