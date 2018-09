Diciotti | quasi tutti i migranti sbarcati hanno fatto perdere le loro tracce

Blastingnews

(Di martedì 11 settembre 2018) Il caso della naveha attirato molta attenzione mediatica, non solo in Italia, grazie alla volontà del ministro dell'Interno Salvini di non far sbarcare nessuno deia bordo per diversi giorni. Dopo lunghe trattative all'interno del governo e con altri Paesi alla fine è stato autorizzato lo sbarco, prima dei minori e poi degli adulti che sono stati smistati tra Albania, Irlanda e strutture della Chiesa Cattolica. A distanza di un paio di settimane dalla redistribuzionegli adulti tra ile. IdellaleSalvini, già dopo la fuga dei primi, aveva avvertito che i clandestini sono "in fuga dalla legge". Ora anche gli ultimi rimasti a Rocca di Papa e nelle Diocesi sparse per l'Italia sono scappati: 53 dal comune della provincia romana, e altri 17 dalle diocesi. Un ...