Di Maio | un negozio su 4 aperto la domenica | Centinaio Lega | escluse le città

Di Maio : un negozio su 4 aperto la domenicaNo dai centri commerciali : "Incontriamoci" : La proposta sulla regolamentazione del vicepremier divide: ottiene il plauso di Chiesa, Cgil e Leu ma la grande distribuzione non ci sta. Chiesto un incontro con il governo al più presto: "Si rischia di perdere 40-50mila posti di lavoro".

