Di Maio : "serve un Amazon del Made in Italy"/ "Portale e-commerce per vendita prodotti italiani all'estero" : Di Maio lancia proposta a Farnesina: "serve un Amazon del Made in Italy per esportare e vendere meglio nostri prodotti italiani all'estero". Il portale e-commerce: le novità

Di Maio - serve Amazon del Made in Italy : ANSA, - ROMA, 11 SET - "Portare l'Italia nel mondo nel 2018 non può non passare dalla digitalizzazione e dalle nuove tecnologie. È tempo che il nostro Paese si doti di un portale di e-commerce multilingua, in cui le aziende italiane possano non ...

Di Maio : serve una legge per garantire che gli editori siano puri : Roma, 10 set., askanews, - 'L'operazione di discredito verso questo governo continua senza sosta. Gli editori dei giornali hanno le mani in pasta ovunque nelle concessioni di Stato: autostrade, ...

Di Maio pubblica il parere dell'Avvocatura : "C'è stata una mancata valutazione del rilancio di AI. Ma per annullamento serve interesse pubblico" : "La mancata valutazione della nuova offerta in rilancio formulata da Acciai Italia può assumere rilievo quale elemento sintomatico della figura di eccesso di potere integrante uno dei presupposti per l'eventuale esercizio del potere di autotutela ex artt. 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990". È quanto si legge nel parere dell'Avvocatura dello Stato pubblicato online sul sito del Mise.Sulla mancata riapertura dei termini della ...

Di Maio : su Regeni serve una svolta entro l'anno : Il vicepremier al Cairo ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi: Mi ha detto che Giulio è uno di noi. La famiglia in silenzio

Regeni : Di Maio - entro anno serve svolta : ANSA, - ROMA, 29 AGO - La normalizzazione dei nostri rapporti con l'Egitto non può che passare per la verità sulla morte di Giulio Regeni. Auspico che entro la fine dell'anno si possa arrivare a una ...

Di Maio : se serve - un decreto per Ischia : "I cittadini di Ischia sono stati trattati come terremotati di serie C" ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando al Consiglio comunale di Casamicciola, Napoli, convocato in ...

Salvini e Di Maio - quell'applauso non è una delega in bianco : ora serve maturità : Chi oggi applaude domani chiederà conto, delle strade, dei ponti e della salute dell'economia. quell'applauso che potrebbe inebriare gli animi immaturi chiede invece alla nuova politica italiana un ...

Diplomati magistrale - Di Maio : “serve il concorso” - basta polemiche : Per il Ministro del Lavoro Luigi Di Mario diventa necessario e indispensabile superare il concorso per i Diplomati magistrale. Per il vice Premier Di Maio non si tratterebbe affatto di licenziamento di massa dei Diplomati magistrale ma di un utile rinvio al fine di predisporre un concorso loro dedicato, per l’assunzione di 12mila unità. Le […] L'articolo Diplomati magistrale, Di Maio: “serve il concorso”, basta polemiche proviene da ...

Rai - Di Maio : “Per presidente serve intesa tra gruppi - Cda pienamente operativo”. Pd : “Falso - è totalmente bloccato” : Indicare un nuovo nome per la presidenza allo scopo di superare lo stallo seguito alla bocciatura di Marcello Foa, ma astenersi dal procedere alle altre nomine. E’ l’indicazione inviata tramite lettera dall’ufficio di presidenza della Commissione di Vigilanza Rai, riunitosi stamattina, al Consiglio di amministrazione di viale Mazzini. La missiva contiene “i pareri legali degli avvocati Bruno Del Vecchio e Luigi ...

Grandi opere - Di Maio : "troveremo accordo"/ Ultime notizie Tap-Tav - Governo diviso : Salvini "serve confronto" : Tav, Tap e Grandi opere: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle

ILVA - SINDACO TARANTO DISERTA VERTICE E ATTACCA DI Maio/ Arcelor Mittal : "Serve percorso condiviso" : ILVA, SINDACO di TARANTO contro Di MAIO: ultime notizie, Rinaldo Melucci DISERTA tavolo del Governo e parte all'attacco, "non vado, è una sceneggiata"

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : ‘Tavolo con 62 istituzioni? Serve percorso costruttivo’. Il sindaco di Taranto : “Sceneggiata” : Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci non ci andrà perché la giudica “solo una sceneggiatura ben congegnata”. E ArcelorMittal, capofila della cordata che ha vinto la gara per acquisire l’Ilva dallo Stato, fa sapere che “non era stata messa previamente al corrente” della scelta del governo di invitare ben 62 delegazioni al tavolo convocato da Luigi Di Maio per lunedì mattina alle 10 e che la decisione è “del ...

Di Maio : "La Tav non serve". Salvini vuole andare avanti : La tirannia dell'elettorato pesa sul governo gialloverde e nel caso della Tav tira il M5S da un lato e la Lega da quello opposto. Se Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte vogliono bloccare la ...