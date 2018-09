Di Maio | negozi chiusi a turno

Di Maio : un negozio su 4 aperto la domenica | Centinaio (Lega) : escluse le città turistiche : La proposta sulla regolamentazione del vicepremier divide: ottiene il plauso di Chiesa, Cgil e Leu ma la grande distribuzione non ci sta. Chiesto un incontro con il governo al più presto: "Si rischia di perdere 40-50mila posti di lavoro".

Di Maio : un negozio su 4 aperto la domenicaNo dai centri commerciali : "Incontriamoci" : La proposta sulla regolamentazione del vicepremier divide: ottiene il plauso di Chiesa, Cgil e Leu ma la grande distribuzione non ci sta. Chiesto un incontro con il governo al più presto: "Si rischia di perdere 40-50mila posti di lavoro".

Chiusure festive di negozi e centri commerciali - Di Maio : “Ecco come funzionerà” : negozi e centri commerciali chiusi la domenica e i giorni festivi. Un’abitudine, quella dello shopping durante i giorni rossi, che si è ormai consolidata da anni. E che rischia di essere cancellata per legge, almeno in parte. La proposta di legge avanzata dalla deputata leghista Barbara Saltamartini continua a far discutere e a dividere gli italiani – e non solo gli addetti ai lavori – tra favorevoli e contrari. E anche Luigi ...

Negozi chiusi di domenica - Di Maio : «Da grande distribuzione terrorismo. Saranno aperti al 25% a turno» : «E il Pd si metta d’accordo, la proposta di legge calendarizzata sul tema è la loro». Sull’Ilva: «La gara era illegittima, ma non si poteva annullare»

