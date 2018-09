Di Maio | media ci odiano | ma arriva stop finanziamenti indiretti

Di Maio - fesserie da media - ok da Eurospin : ANSA, - ROMA, 10 SET - "Oggi leggo tante fesserie sui giornali riguardo alle sacrosante chiusure domenicali. Ma ho visto anche questo comunicato di Eurospin, in una pagina a pagamento sul Corriere ...

Di Maio celebra gli 11 anni del "V-Day" e attacca i media : ... dice il vicepremier che poi attacca i media: "Da quel giorno è cambiato tutto nella politica. Gli unici che non se ne sono accorti sono i media che ci continuano a trattare come 11 anni fa".

ILVA/ L'ultima commedia che divide Mittal e Di Maio : L'incontro di oggi può segnare un punto di svolta. Mittal sarebbe disposta ad assorbire 11mila dei 14mila lavoratori. Unica condizione: che parta una trattativa. GIUSEPPE SABELLA

Qual è il futuro dei media tradizionali secondo Luigi Di Maio : L'agenda dei media è sempre più dettata dalla domanda che dall'offerta. Gli utenti sono abituati a piattaforme personalizzabili su misura dei loro interessi ed è a queste esigenze che i mezzi di comunicazione tradizionali devono sapersi adattare, se vogliono sopravvivere. È uno dei passaggi più interessanti della lunga intervista che verrà pubblicata sul numero di settembre dell'edizione ...

Autostrade : "Un fondo per le esigenze immediate e in 8 mesi un nuovo ponte". Di Maio : "Lo Stato non accetta elemosine". : L'ad Castellucci e il presidente Cerchiai esprimono "profonda tristezza e cordoglio" per le vittime. "Incapaci di far sentire la nostra vicinanza, chiediamo scusa". Salvini: "minimo sindacale". La società mette a disposizione mezzo miliardo.

DIETRO LE QUINTE/ Tutti i nemici della commedia Tria-Di Maio-Salvini : L'ora della verità per il governo si avvicina. Alle prese con la legge di bilancio, l'appuntamento d'autunno di Salvini e Di Maio è complicato dallo scenario mondiale. GIANLUIGI DA ROLD

Tav - Di Maio prova a mediare. Ma «costa 10 miliardi in un paese senza bus e strade» : Il vicepremier e ministro dello Svilluppo: sono estremamente fiducioso, con Salvini ci capiamo al volo

Tav - Di Maio prova a mediare ma aggiunge : “Costa 10 miliardi in un Paese in cui spesso mancano bus e strade” : Sulle grandi opere «non abbiamo pregiudizi come Movimento, dire che dobbiamo spendere 10 miliardi per andare da Torino a Lione, quando non riusciamo ad andare da casa a scuola perché non ci sono le strade e bus, secondo me è uno spreco, va ridiscussa. Facciamo una cosa: invece di discutere a mezzo stampa, ci mettiamo seduti e ne discutiamo in modo...

Grandi opere - Di Maio prova a mediare : “Fiducioso - troveremo un accordo” : Luigi Di Maio è “estremante fiducioso”: Lega e M5s troveranno “un’intesa”. Il tema è quello delle Grandi opere, dalla Tav alla Tap, diventato l’epicentro di un confronto quasi quotidiano nel governo. L’ultimo capitolo è stata la risposta della ministra per il Sud Barbara Lezzi a Matteo Salvini sulla questione del gasdotto leccese. Ma parlando ad Agorà, Di Maio prova a mediare e sottolinea come “io e ...

Ex M5s Andrea Mura si dimette da deputato : 'Linciaggio mediatico' - Di Maio pronto a far causa : ... torno nel mio mondo, allo sport e al mare, dove ci sono i valori a cui mi sono sempre ispirato: l'impegno e il sacrificio e - da buon sardo - la parola data". Una promessa: "continuerò le mie ...

Di Maio sul caso Daisy : "Imbecilli e criminali". E Grillo attacca i media : "Ci portano verso baratro" : Per i responsabili degli attacchi a persone di colore il vicepremier Luigi Di Maio ha due aggettivi: imbecilli e criminali. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico spera che "li mettano in galera il prima possibile, in ultimo quelli che hanno colpito a nostra atleta azzurra Daisy Osakue". Il leader pentastellato ribadisce poi una linea a difesa del capo del Carroccio e respinge al mittente le accuse secondo le quali il governo ...

