Di Maio e la gaffe su Matera | Emiliano lo salva Video | social | Era in

Gaffe di Luigi Di Maio con Emiliano? Ecco perché è una bufala : 16:15 - Luigi Di Maio non usa mezzi termini per replicare alla bufala che circola in Rete da stamattina e che noi di Polisblog.it abbiamo prontamente segnalato. Con un post su “Il blog delle stelle”, il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro, attacca duramente coloro i quali hanno cavalcato la fake news, riportando un falso labiale del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Giornalisti ignoranti o in mala fede, o ...

Perché quella di Luigi Di Maio su Matera non è un gaffe sulla geografia : Luigi Di Maio è al centro della polemica per la conversazione in cui chiede a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, cosa stia facendo per Matera. quella di Di Maio, in realtà, non sembra essere una gaffe geografica, ma una domanda sugli investimenti che la regione - confinante con la Basilicata - sta mettendo in campo in vista del 2019, quando Matera sarà capitale europea della cultura.Continua a leggere

"Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata" - Emiliano spiega perché quella del ministro non è una gaffe : "Il ministro Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata e sa altrettanto bene che il sostegno della Puglia a Matera Capitale europea della Cultura è fondamentale". Con queste parole, su Twitter, il presidente della Puglia prova a mettere a tacere la polemica nata da uno scambio di battute tra lui e il vertice del dicastero dello Sviluppo economico. Ha suscitato, infatti, irritazione e ironia sui social un video in cui il ...

Di Maio - Matera e la Puglia : la presunta gaffe è una bufala : Un fotogramma del video con la presunta gaffe di Di Maio La vicenda ricorda tanto la favoletta del bue che dà del cornuto all’asino. Da questa mattina su moltissime testate giornalistiche viene rilanciata la notizia di una presunta gaffe del vicepremier Luigi Di Maio, che avrebbe sostanzialmente detto che Matera si trova in Puglia anziché in Basilicata. Come prova dei fatti ci sarebbe anche un video, il quale sarebbe la testimonianza ...

Gaffe di Luigi Di Maio con Emiliano? Ecco perché è una bufala : Luigi Di Maio protagonista di una “nuova” Gaffe con il governatore della Puglia, Michele Emiliano? Un video pubblicato dalla pagina Facebook "Abolizione del suffragio universale", ma la fonte principale della notizia è la testata 'Lettera43', viene ripreso in queste ore da numerose testate giornalistiche per sottolineare l’ignoranza dell’attuale vicepresidente del Consiglio nonché Ministro del Lavoro. "Con Matera cosa state facendo?", chiede Di ...

