Di Battista vs Salvini “M5s no sfigatelli subalterni a Lega” Ultime notizie | al

Alfonso Bonafede con Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Lega restituisca tutto' : Non solo Alessandro Di Battista : nel M5s anche Alfonso Bonafede si schiera contro Matteo Salvini . Il ministro della Giustizia, infatti, è tra i pochi tra i grillini ad accogliere con entusiasmo le ...

Di Battista : “Se Salvini annacqua dll anticorruzione si sputtana. M5s? Non sono sfigatelli subalterni a Lega” : “Salvini? Credo che abbia ricevuto una telefonata dal San Raffaele, perché forse la pressione di Berlusconi è salita alle stelle dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl anticorruzione. E quindi i medici gli avranno suggerito di fare una dichiarazione tranquillizzante per tornare la pressione di Berlusconi a livelli normali”. Così a Otto e Mezzo, su La7, l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, in collegamento dal Guatemala, ...

Conti Lega - Salvini a Di Battista : "Ha tempo libero per parlare" : Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo in colLegamento dal Guatemala, non le ha mandate a dire all'alleato Matteo Salvini riguardo al sequestro dei fondi della Lega e alla sentenza del Tribunale del Riesame Segui su affaritaliani.it

Di Battista : "La Lega restituisca il maltolto". Salvini : "Robe interne al M5S" : Alessandro Di Battista, uno dei big del MoVimento 5 Stelle, ma che non è in Parlamento in questa legislatura per suo stesso volere, è stato intervistato oggi a Otto e Mezzo (colLegato dal Guatemala) e ha parlato a ruota libera, anche di un tema delicato come quello dei fondi che la Lega dovrebbe restituire, ben 49 milioni. "Dibba" ha detto:"Io e Luigi abbiamo un carattere diverso ma da lui e Bonafede ho sentito più di una volta dire che le ...

Sequestro fondi Lega - ipotesi rateizzazione. Di Battista : 'Restituiscano tutto'. Salvini : 'Non li ho' : Un prelievo 'graduale', poco per volta, per consentire alla Lega di proseguire l'attività politica e non chiudere i battenti. Dopo mesi di battaglie in tribunale, che andranno avanti in Cassazione con il ricorso annunciato dai Legali del Carroccio entro la settimana, arriva quello che ...

Di Battista : “Fondi Lega? Salvini restituisca fino all’ultimo centesimo. Renzi? Ora pare Corrado Guzzanti” : “Non ho problemi a parlare di Salvini, pure sui 49 milioni di euro della Lega. Non faccio parte della Lega e non ho mai amato particolarmente Salvini”. Risponde così l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, alla giornalista Lilli Gruber, nel corso di Otto e Mezzo (La7). In collegamento dal Guatemala, l’ex parlamentare osserva: “In questo momento Salvini viene pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa. Repubblica, in particolare, ...

Di Battista : Salvini pompato dai media - non mi preoccupa : Roma, 10 set., askanews, - 'I sondaggi sulla Lega? Salvini è pompato dal sistema mediatico, come Repubblica, lo pompa in maniera vergognosa perchè per gli editori è più pericoloso il M5s che la Lega'. ...

