DI BATTISTA VS LEGA | SALVINI RESTITUISCA MALTOLTO Ultime notizie | Bonafede

Fondi Lega - Bonafede sta con Di BATTISTA : "Rispettare le sentenze" : Il Movimento Cinque Stelle pare spezzato a metà. Da una parte chi accoglie con entusiasmo il rapporto con la Lega di Salvini e la sua linea dura sui migranti. E dall"altra l"ala movimentista, ormai guidata de facto da Alessandro Di Battista e Roberto Fico. A metà del guado si trova Alfonso Bonafede, membro dell"esecutivo giallo-verde ma restio a difendere l"alleato di governo. Soprattutto sul caso del sequestro dei Fondi del Carroccio.Ieri Di ...

Di BATTISTA : “Se Salvini annacqua dll anticorruzione si sputtana. M5s? Non sono sfigatelli subalterni a Lega” : “Salvini? Credo che abbia ricevuto una telefonata dal San Raffaele, perché forse la pressione di Berlusconi è salita alle stelle dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl anticorruzione. E quindi i medici gli avranno suggerito di fare una dichiarazione tranquillizzante per tornare la pressione di Berlusconi a livelli normali”. Così a Otto e Mezzo, su La7, l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, in collegamento dal Guatemala, ...

Di BATTISTA : "La Lega restituisca il maltolto". Salvini : "Robe interne al M5S" : Alessandro Di Battista, uno dei big del MoVimento 5 Stelle, ma che non è in Parlamento in questa legislatura per suo stesso volere, è stato intervistato oggi a Otto e Mezzo (colLegato dal Guatemala) e ha parlato a ruota libera, anche di un tema delicato come quello dei fondi che la Lega dovrebbe restituire, ben 49 milioni. "Dibba" ha detto:"Io e Luigi abbiamo un carattere diverso ma da lui e Bonafede ho sentito più di una volta dire che le ...

Sequestro fondi Lega - ipotesi rateizzazione. Di BATTISTA : 'Restituiscano tutto'. Salvini : 'Non li ho' : Un prelievo 'graduale', poco per volta, per consentire alla Lega di proseguire l'attività politica e non chiudere i battenti. Dopo mesi di battaglie in tribunale, che andranno avanti in Cassazione con il ricorso annunciato dai Legali del Carroccio entro la settimana, arriva quello che ...