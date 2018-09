Detto Fatto non cambia Bianca Guaccero un po’ limitata nel suo ruolo

Bianca Guaccero super emozionata dopo la prima puntata di Detto Fatto : Bianca Guaccero e le sue parole dopo la prima puntata di Detto Fatto Bianca Guaccero ha preso il posto di Caterina Balivo e ora è la conduttrice di Detto Fatto. La sua prima puntata al timone del noto programma Rai è andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 settembre. Ed ecco che in […] L'articolo Bianca Guaccero super emozionata dopo la prima puntata di Detto Fatto proviene da Gossip e Tv.

Georgette Polizzi un esempio per tutti : la giovane stlista che lotta contro la sclerosi multipla - ha presentato la sua collezione nella prima puntata di Detto Fatto! : nella prima puntata di Detto Fatto, nella nuova edizione che riparte sotto la guida di Bianca Guaccero, è apparsa anche Georgette Polizzi. La giovane stilista è un volto forse poco noto al pubblico di Rai2, ma decisamente popolare per chi segue Mediaset e il web. In passato ha infatti partecipato a Temptation Island con il fidanzato Davide Tresse e negli ultimi mesi ha fatto molto parlare sui social dopo che le è stata diagnosticata una forma ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. Il pomeriggio di Rai1 parte con la retromarcia : Vieni da Me 10.59% - Il Paradiso delle Signore 11.43%. Bene Detto Fatto (7.02%) - testa a testa tra La Prova del Cuoco (15.95%) e Forum (15.98%) : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al 32.54% di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al 7.75% di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha ...

Detto Fatto 2018 - ottima la prima per Bianca Guaccero. Il programma "sdogana" lo stile factual sul servizio pubblico : Detto Fatto 2018 | Recensione Portare a casa la prima puntata del nuovo corso di Detto Fatto non era un'impresa impossibile, ma certamente poteva essere motivo di ansia per nuova conduttrice andare ad occupare uno spazio così fortemente caratterizzato. Questa è una preoccupazione che Bianca Guaccero può definitivamente abbandonare. Con due ore e mezza la conduttrice pugliese ha spazzato via cinque anni di gestione "Balivo", imponendo il ...

Georgette Polizzi a Detto Fatto - Bianca Guaccero : “Sei un esempio” : Georgette Polizzi da Temptation Island a Detto Fatto. A Bianca Guaccero: “Oggi per te ho messo i tacchi” La nuova stagione di Detto Fatto si preannuncia ricca di sorprese. A cominciare con l’assenza di Caterina Balivo, sostituita da Bianca Guaccero fino ad arrivare alla presenza di Georgette Polizzi. La stilista è nota per aver partecipato […] L'articolo Georgette Polizzi a Detto Fatto, Bianca Guaccero: “Sei un ...

Bianca Guaccero piange in diretta alla prima di Detto Fatto - ecco perché | VIDEO : Lacrime di commozione per la nuova conduttrice di Detto fatto, Bianca Guaccero. Durante la prima puntata di oggi, lunedì 10 settembre 2018, la redazione della trasmissione di Rai 2 manda in onda un VIDEO di saluti e di “in bocca al lupo” da parte della cittadina pugliese di Bitondo, città natale della conduttrice. Nel VIDEO ad omaggiarla, oltre agli amici e parenti, anche il sindaco della cittadina. Bianca Guaccero si commuove a ...

Chi è Bianca Guaccero - nuova conduttrice di Detto Fatto : Artista poliedrica, bellissima e di talento: Bianca Guaccero è la nuova conduttrice di Detto Fatto. Classe 1981, è nata a Bitonto ed è arrivata al successo grazie alla fiction Capri. In realtà però ha esordito per la prima volta in tv a 6 anni, partecipando allo Zecchino d’Oro. Dopo quell’esperienza, in cui ha dato prova delle sue doti di cantante, seppur piccolissima, ha recitato nel 1999 al cinema in Terra Bruciata, film di Fabio ...