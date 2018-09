Detective Gallo | La nostra Video Soluzione Completa

Detective Gallo : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo The Wardrobe, arriva una nuova avventura grafica Made in Italy che merita la vostra attenzione, ci stiamo riferendo a Detective Gallo, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Detective Gallo Recensione Nel gioco vestiamo i panni di un Gallo Detective, chiamato dal suo primo cliente per risolvere un misterioso caso, scoprire l’identità di un brutale assassino di piante e consegnarlo alla giustizia. Il punto ...