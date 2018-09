Vuelta 2018 : Dennis vince la crono di Torrelavega. Yates sempre in Maglia Rossa : Rohann Dennis ha conquistato la 16esima tappa della Vuelta , la crono metro individuale da Santillana del Mar a Torrelavega di 32 km. L'australiano della BMC ha preceduto Castroviejo e Rosskopf. Per ...

Vuelta 2018 – Rohan Dennis imbattibile a crono - l’australiano vince la 16ª tappa : Simon Yates difende la maglia rossa : Sesta vittoria stagionale per il corridore della BMC, che si prende la sedicesima tappa della Vuelta 2018 con il tempo di 37:57.44 L’ultima settimana della Vuelta di Spagna 2018 si apre con la vittoria di Rohan Dennis, che si prende l’unica crono individuale in programma, partita da Santillana del Mar e conclusasi 32 km dopo a Torrelavega. L’australiano della BMC non lascia scampo ai suoi avversari, vincendo la questa ...