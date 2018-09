Definì Belen viado | Nina Moric condannata per diffamazione | pagherà 2mila

Nina Moric deve risarcire Belen Rodriguez - la Definì ‘viado’ : Nina Moric , accusata di diffamazione aggravata per avere definito ‘viado’ la showgirl argentina Belen Rodriguez in un’intervista alla trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’ nel settembre 2015, è stata condannata a duemila euro di risarcimento dei danni e 600 euro di multa. Il giudice monocratico della decima sezione penale del Tribunale milanese, oltre a condannare l’imputata al pagamento delle spese ...

