DECRETONE PER GENOVA | TONINELLI | SIGILLO DI STATO SU NUOVO PONTE Ultime

Crollo Ponte : Toninelli annuncia DECRETONE PER Genova venerdì al Cdm - lavori a Fincantieri : 'venerdì nel Consiglio dei ministri ci sarà un decreto per Genova anche per le sue imprese. L'obiettivo è far ripartire una delle città più economicamente strategiche del nostro Paese': lo ha ...

Toninelli : in Cdm "DECRETONE" per Genova : 11.10 Arriverà in Cdm venerdì il 'decretone' per Genova.Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli, precisando che si tratta di un decreto "molto importante" che conterrà "un aiuto alle famiglie in tema di mutui e un aiuto alle imprese con agevolazioni fiscali". Nel decreto non ci sarà solo la parte su Genova, ma anche interventi sulla manutenzione e una parte relativa ai sensori, ha spiegato. "Ricostruire il ...

DECRETONE PER Genova in Cdm venerdì - "sigillo di Stato" su nuovo Ponte in affidamento diretto a Fincantieri : Venerdì in Consiglio dei ministri arriva un "Decretone" per Genova e l'affidamento diretto a Fincantieri della ricostruzione del Ponte Morandi, che avrà il "sigillo dello Stato". Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, nel corso di un'audizione parlamentare.IL nuovo Ponte CON "SIGILLO DELLO STATO""Nei prossimi giorni - ha detto - nel Consiglio dei ministri di venerdì, il Governo ...